«Лудогорец» восьмой раз подряд стал чемпионом Болгарии
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Лудогорец» победил «Черно Море» и восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Болгарии по футболу.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Лудогорец» победил «Черно Море» и восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Болгарии по футболу.
Встреча заключительного тура чемпионата, состоявшаяся в Разграде, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
«Лудогорец» набрал 79 очков и на одно опередил занявший второе место софийский ЦСКА. «Лудогорец» получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА сыграет в квалификации Лиги Европы.