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08:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вице-президент «Монако»: Сделаем всё, чтобы вернуть былую славу

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вице-президент «Монако» Олег Петров поблагодарил болельщиков за поддержку в «непростом» сезоне, заверив, что в футбольном клубе сделают всё, чтобы вернуть команде былую славу.

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Источник: Reuters

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче заключительного тура чемпионата Франции уступил на выезде «Ницце» со счетом 0:2. Монегаски заняли 17-е место в Лиге 1 и остались в элитном дивизионе французского футбола.

«Этот сезон получился очень сложным, но мы смогли сохранить место в Лиге 1. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их поддержку. В ближайшие дни мы подведем итоги. Мы будем готовиться к следующему сезону и сделаем всё, чтобы вернуть клубу былую славу», — сказал Петров, видеоинтервью которого размещено на официальной странице клуба в Twitter.

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