Будущее Буффона в ПСЖ решится на следующей неделе

Источник: Reuters

По информации источника, в скором времени представители клуба и агент футболиста встретятся, чтобы обсудить, останется ли Буффон в стане парижан.

Накануне 41-летний голкипер рассказал, что клуб хочет продлить с ним соглашение, но сам итальянец сомневается в правильности таких действий.