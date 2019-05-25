Будущее Буффона в ПСЖ решится на следующей неделе
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, защищающий ворота «ПСЖ», уже на следующей неделе узнает о дальнейшем будущем в клубе, сообщает RMC Sport.
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, защищающий ворота «ПСЖ», уже на следующей неделе узнает о дальнейшем будущем в клубе, сообщает RMC Sport.
По информации источника, в скором времени представители клуба и агент футболиста встретятся, чтобы обсудить, останется ли Буффон в стане парижан.
Накануне 41-летний голкипер рассказал, что клуб хочет продлить с ним соглашение, но сам итальянец сомневается в правильности таких действий.
В завершившемся сезоне Буффон провел за «ПСЖ» 24 встречи, в которых пропустил 22 мяча.