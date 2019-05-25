Слуцкий: Футболисты «Витесса» очень устали, текущий сезон для игроков похож на марафон

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» со счетом 1:1 в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов за право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. В составе гостей забитым мячом отметился Тим Матавж (31-я минута). У хозяев отличился Сандер ван де Стрек (18).

«Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в своей жизни, для них сезон тяжелый, почти как марафон. В какой-то момент думаешь только о том, чтобы закончить и не размышлять ни о чем другом. Я должен поблагодарить футболистов, потому что они показали характер и командный дух. Трудно сказать, являемся ли фаворитами в ответном матче, ведь один гол, одна ошибка или одно спасение могут все изменить», — отметил Слуцкий.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» расположился на пятой строчке, «Утрехт» стал шестым. Команды, которые в первенстве заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В полуфинале плей-офф «Витесс» в двух матчах переиграл «Гронинген» (1:2, 3:1), а «Утрехт», руководимый бывшим главным тренером сборной России и петербургского «Зенита» Диком Адвокатом, оказался сильней «Хераклеса» (2:0, 3:0).

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле».