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09:12 (мск), источник: ТАСС

Слуцкий: Футболисты «Витесса» очень устали, текущий сезон для игроков похож на марафон

ТАСС, 25 мая. Футболисты голландского «Витесса» очень устали по ходу длинного сезона, который напоминает марафон. Такое мнение высказал российский тренер команды Леонид Слуцкий, чьи слова приводит FOX Sports.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» со счетом 1:1 в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов за право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. В составе гостей забитым мячом отметился Тим Матавж (31-я минута). У хозяев отличился Сандер ван де Стрек (18).

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«Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в своей жизни, для них сезон тяжелый, почти как марафон. В какой-то момент думаешь только о том, чтобы закончить и не размышлять ни о чем другом. Я должен поблагодарить футболистов, потому что они показали характер и командный дух. Трудно сказать, являемся ли фаворитами в ответном матче, ведь один гол, одна ошибка или одно спасение могут все изменить», — отметил Слуцкий.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» расположился на пятой строчке, «Утрехт» стал шестым. Команды, которые в первенстве заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В полуфинале плей-офф «Витесс» в двух матчах переиграл «Гронинген» (1:2, 3:1), а «Утрехт», руководимый бывшим главным тренером сборной России и петербургского «Зенита» Диком Адвокатом, оказался сильней «Хераклеса» (2:0, 3:0).

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле».

Ответный матч пройдет на домашнем поле «Витесса» 28 мая.

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