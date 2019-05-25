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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» в своем микроблоге в Twitter поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с тем, что он практически завоевал «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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19
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Обладатель «Золотой бутсы» определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2018/19 Месси забил 36 гола в 34 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром.

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Формально аргентинец еще не является победителем в борьбе за приз, так как не все национальные чемпионаты завершились. Занимающий второе место в списке претендентов на «Золотую бутсу» француз Килиан Мбаппе догнать Месси уже не сможет, так как «ПСЖ» все свои матчи уже отыграл, а идущему в списке третьим итальянцу Фабио Квальярелле из «Сампдории», чтобы настичь аргентинца, надо забить в последнем туре серии А «Ювентусу» 10 голов.

Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

Тренировка «Барсы» глазами Месси
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16 мая© Ньюстюб
Барселона
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