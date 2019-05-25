«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере

Формально аргентинец еще не является победителем в борьбе за приз, так как не все национальные чемпионаты завершились. Занимающий второе место в списке претендентов на «Золотую бутсу» француз Килиан Мбаппе догнать Месси уже не сможет, так как «ПСЖ» все свои матчи уже отыграл, а идущему в списке третьим итальянцу Фабио Квальярелле из «Сампдории», чтобы настичь аргентинца, надо забить в последнем туре серии А «Ювентусу» 10 голов.