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12:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА может наказать «Фенербахче» за нарушение правил финансового fair play

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА за нарушение правил финансового fair play, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AP 2019

В субботу контрольно-финансовый комитет УЕФА опубликовал информацию о четырех клубах, которые ранее заключили мировые соглашения об урегулировании нарушений финансового fair play.

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Отмечается, что «Фенербахче» не смог достичь безубыточности в сезоне-2018/19, что является нарушением условия соглашения. После чего комитет УЕФА по финансовому контролю направил дело в отношении турецкого клуба в арбитражную палату УЕФА.

Сообщается, что турецкий «Галатасарай» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив) выполнили условия соглашений и не столкнутся с новыми санкциями, «Маккаби» будет находиться под наблюдением комитета УЕФА по финансовому контролю до конца сезона-2020/21, а «Галатасарай» — до конца сезона-2021/22.

Также сообщается, что португальский «Порту» выполнил условия соглашения частично и в сезоне-2019/20 будет иметь лимит на количество футболистов в заявочном списке А в турнирах УЕФА.

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