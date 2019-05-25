УЕФА может наказать «Фенербахче» за нарушение правил финансового fair play

Источник: AP 2019

В субботу контрольно-финансовый комитет УЕФА опубликовал информацию о четырех клубах, которые ранее заключили мировые соглашения об урегулировании нарушений финансового fair play.

Отмечается, что «Фенербахче» не смог достичь безубыточности в сезоне-2018/19, что является нарушением условия соглашения. После чего комитет УЕФА по финансовому контролю направил дело в отношении турецкого клуба в арбитражную палату УЕФА.

Сообщается, что турецкий «Галатасарай» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив) выполнили условия соглашений и не столкнутся с новыми санкциями, «Маккаби» будет находиться под наблюдением комитета УЕФА по финансовому контролю до конца сезона-2020/21, а «Галатасарай» — до конца сезона-2021/22.