«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Источник: Reuters

По информации источника, мадридский «Реал», который хотел подписать 28-летнего бельгийца, готовь отдать за него не больше £88 млн.

Это связано с тем, что срок истечения контракта игрока с аристократами истекает в конце июня 2020 года.

Сообщается, что английский клуб, в лице директора «Челси» Марины Грановской, также ведет переговоры о продлении соглашения с нападающим.

Transfermarkt оценивает Азара в €150 млн.