«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского «Челси» просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара. Об этом сообщает Sky Sports.
Руководство английского «Челси» просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, мадридский «Реал», который хотел подписать 28-летнего бельгийца, готовь отдать за него не больше £88 млн.
Это связано с тем, что срок истечения контракта игрока с аристократами истекает в конце июня 2020 года.
Сообщается, что английский клуб, в лице директора «Челси» Марины Грановской, также ведет переговоры о продлении соглашения с нападающим.
Transfermarkt оценивает Азара в €150 млн.
За текущий сезон он выступил в 51 матче за «Челси», оформив 19 голов и отдав 16 голевых передач.