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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Руководство английского «Челси» просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

По информации источника, мадридский «Реал», который хотел подписать 28-летнего бельгийца, готовь отдать за него не больше £88 млн.

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Это связано с тем, что срок истечения контракта игрока с аристократами истекает в конце июня 2020 года.

Сообщается, что английский клуб, в лице директора «Челси» Марины Грановской, также ведет переговоры о продлении соглашения с нападающим.

Transfermarkt оценивает Азара в €150 млн.

За текущий сезон он выступил в 51 матче за «Челси», оформив 19 голов и отдав 16 голевых передач.

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