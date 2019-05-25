«Актобе» стал самым посещаемым клубом КПЛ-2019 после первого круга

Всего 66 матчей (без учета трех перенесенных матчей второго круга) первого круга чемпионата посетили 206 250 зрителей (в прошлом году 271 400 зрителей), что в среднем составляет 3 125 зрителей за игру (в прошлом году 4 112 зрителей за игру). В целом посещаемость упала почти на тысячу зрителей.