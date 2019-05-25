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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» стал самым посещаемым клубом КПЛ-2019 после первого круга

«Актобе» стал самым посещаемым клубом казахстанской премьер-лиги после первого круга, сообщает KazFootball.kz. В домашних матчах в среднем за матч (клубы провели неравное количество матчей) также первенствовал актюбинский клуб.

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Всего 66 матчей (без учета трех перенесенных матчей второго круга) первого круга чемпионата посетили 206 250 зрителей (в прошлом году 271 400 зрителей), что в среднем составляет 3 125 зрителей за игру (в прошлом году 4 112 зрителей за игру). В целом посещаемость упала почти на тысячу зрителей.

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Посещаемость клубов (дом+выезд):

1. «Актобе» — 49 700 зрителей (в среднем 4 518 зрителей);.

2. «Тараз» — 46 700 (4 245);.

3. «Астана» — 43 700 (3 973);.

4. «Кайрат» — 41 600 (3 782);.

5. «Кайсар» — 38 900 (3 536);.

6. «Ордабасы» — 35 600 (3 236);.

7. «Тобол» — 33 700 (3 064);.

8. «Окжетпес» — 28 750 (2 614);.

9. «Иртыш» — 25 300 (2 300);.

10. «Жетысу» — 23 500 (2 136);.

11. «Атырау» — 23 250 (2 114);.

12. «Шахтер» — 21 800 (1 982).

Посещаемость домашних матчей:

1. «Актобе» — 28 700 зрителей (в среднем 5 740 зрителей);.

2. «Кайрат» — 30 500 (5 083);.

3. «Тараз» — 22 000 (4 400);.

4. «Ордабасы» — 24 500 (4 083);.

5. «Астана» — 22 200 (3 700);.

6. «Иртыш» — 15 200 (3 040);.

7. «Тобол» — 18 200 (3 033);.

8. «Кайсар» — 16 600 (2 767);.

9. «Окжетпес» — 10 500 (2 100);.

10. «Жетысу» — 12 000 (2 000);.

11. «Шахтер» — 3 500 (700);.

12. «Атырау» — 2 350 (470).

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