«Актобе» стал самым посещаемым клубом КПЛ-2019 после первого круга
«Актобе» стал самым посещаемым клубом казахстанской
«Актобе» стал самым посещаемым клубом казахстанской
Всего 66 матчей (без учета трех перенесенных матчей второго круга) первого круга чемпионата посетили 206 250 зрителей (в прошлом году 271 400 зрителей), что в среднем составляет 3 125 зрителей за игру (в прошлом году 4 112 зрителей за игру). В целом посещаемость упала почти на тысячу зрителей.
Посещаемость клубов (дом+выезд):
1. «Актобе» — 49 700 зрителей (в среднем 4 518 зрителей);.
2. «Тараз» — 46 700 (4 245);.
3. «Астана» — 43 700 (3 973);.
4. «Кайрат» — 41 600 (3 782);.
5. «Кайсар» — 38 900 (3 536);.
6. «Ордабасы» — 35 600 (3 236);.
7. «Тобол» — 33 700 (3 064);.
8. «Окжетпес» — 28 750 (2 614);.
9. «Иртыш» — 25 300 (2 300);.
10. «Жетысу» — 23 500 (2 136);.
11. «Атырау» — 23 250 (2 114);.
12. «Шахтер» — 21 800 (1 982).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 28 700 зрителей (в среднем 5 740 зрителей);.
2. «Кайрат» — 30 500 (5 083);.
3. «Тараз» — 22 000 (4 400);.
4. «Ордабасы» — 24 500 (4 083);.
5. «Астана» — 22 200 (3 700);.
6. «Иртыш» — 15 200 (3 040);.
7. «Тобол» — 18 200 (3 033);.
8. «Кайсар» — 16 600 (2 767);.
9. «Окжетпес» — 10 500 (2 100);.
10. «Жетысу» — 12 000 (2 000);.
11. «Шахтер» — 3 500 (700);.
12. «Атырау» — 2 350 (470).