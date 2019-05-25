Вратарь «Бернли» Поуп подписал новый контракт со своим клубом
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вратарь «Бернли» Ник Поуп подписал новый контракт с английским футбольным клубом, сообщатся на официальном сайте «кларетовых».
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вратарь «Бернли» Ник Поуп подписал новый контракт с английским футбольным клубом, сообщатся на официальном сайте «кларетовых».
Как отмечается, новое соглашение 27-летнего голкипера рассчитано сроком до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
Поуп выступает за «Бернли» с июня 2016 года. Вратарь вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат мира-2018, но пропустил турнир в России, а также завершившийся сезон