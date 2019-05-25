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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Бернли» Поуп подписал новый контракт со своим клубом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вратарь «Бернли» Ник Поуп подписал новый контракт с английским футбольным клубом, сообщатся на официальном сайте «кларетовых».

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Как отмечается, новое соглашение 27-летнего голкипера рассчитано сроком до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поуп выступает за «Бернли» с июня 2016 года. Вратарь вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат мира-2018, но пропустил турнир в России, а также завершившийся сезон из-за серьезной травмы плеча. Как сообщается, в настоящее время голкипер полностью восстановился после повреждения.

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