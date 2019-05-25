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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер ПСЖ Тухель продлил контракт с клубом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель продлил контракт с французским футбольным клубом, сообщается на официальном сайте парижан.

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Источник: Reuters

Как отмечается, новое соглашение 45-летнего немецкого специалиста рассчитано сроком до 30 июня 2021 года. На такой же срок продлили свои контракты все члены тренерского штаба Тухеля.

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Тухель возглавил «ПСЖ» 14 мая 2018 года, подписав контракт сроком на два сезона. В нынешнем сезоне под руководством немца парижане досрочно выиграли чемпионат и Суперкубок Франции, при этом команда проиграла «Ренну» в финале Кубка Франции, а также не смогла пройти дальше 1/8 финала в Лиге чемпионов.

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