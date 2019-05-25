Главный тренер ПСЖ Тухель продлил контракт с клубом

Как отмечается, новое соглашение 45-летнего немецкого специалиста рассчитано сроком до 30 июня 2021 года. На такой же срок продлили свои контракты все члены тренерского штаба Тухеля.

Тухель возглавил «ПСЖ» 14 мая 2018 года, подписав контракт сроком на два сезона. В нынешнем сезоне под руководством немца парижане досрочно выиграли чемпионат и Суперкубок Франции, при этом команда проиграла «Ренну» в финале Кубка Франции, а также не смогла пройти дальше 1/8 финала в Лиге чемпионов.