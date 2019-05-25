Худшее позади. «Монако» с Головиным сохранил место в чемпионате Франции по футболу

Источник: Reuters

Перед началом сезона пост главного тренера «Пари Сен-Жермен» занял немецкий специалист Томас Тухель. В первый год работы с командой он выиграл два трофея из пяти возможных. Помимо чемпионата, парижане выиграли Суперкубок Франции, но не сумели завоевать Кубок страны и Кубок французской лиги, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв английскому «Манчестер Юнайтед» (2:0 — на выезде, 1:3 — дома).

Один из лидеров команды, бразильский нападающий Неймар из-за травм пропустил во всех турнирах 24 матча, не сумев в полной мере проявить себя — в чемпионате на его счету 15 мячей и восемь голевых передач в 17 встречах. При этом он играл и в финале Кубка Франции, где ПСЖ уступил «Ренну» (2:2, 5:6 — по пенальти), и в проигранном «Генгаму» четвертьфинале Кубка лиги (1:2).

В отсутствие Неймара, больше влияния на игру парижан оказывал 20-летний француз Килиан Мбаппе. Форвард провел лучший сезон за свою карьеру на профессиональном уровне, став с 33 голами лучшим бомбардиром национального первенства. Он опередил ближайшего преследователя на 11 мячей, а также стал вторым в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов — единственным, кто смог опередить нападающего ПСЖ и выиграть «Золотую бутсу» стал форвард «Барселоны» Лионель Месси (36 мячей в чемпионате Испании).

По ходу чемпионата ПСЖ не знал поражений на протяжении 22 стартовых туров (20 побед при двух ничьих). Первым, кто сумел обыграть ПСЖ в чемпионате Франции, стал «Лион». Парижане, как могло показаться, даже не обратили внимания на эту осечку и продолжили идти к очередному чемпионству. Они имели возможность оформить итоговую победу еще 14 апреля, но неожиданно для многих потерпели два поражения подряд (от «Лилля» и «Нанта» со счетом 1:5 и 2:3 соответственно) — в итоге им для чемпионства даже не пришлось выходить на поле, потому что 21 апреля их ближайший преследователь «Лилль», сыграв вничью с «Тулузой» (0:0), потерял математические шансы догнать столичный клуб.

Таким образом, матч 33-го тура против «Монако» стал чистой формальностью для ПСЖ. Несмотря на отсутствие мотивации, парижане благодаря хет-трику Мбаппе одержали победу со счетом 3:1.

Счет мог быть и разгромным, если бы за 10 минут до конца встречи гол престижа не забил полузащитник сборной России Александр Головин.

Неоднозначный сезон «Монако» и Головина

Летом прошлого года российский полузащитник имел несколько вариантов продолжения карьеры в Англии и Италии, но решил отправиться в чемпионат Франции, приняв предложение «Монако», который еще в 2017 году играл в полуфинале Лиги чемпионов и побеждал в национальном первенстве. Руководство клуба перед началом сезона-2018/19 продало большую группу игроков, среди которых были четыре игрока основного состава — Фабиньо, Тома Лемар, Жоао Моутинью и Кейта Бальде. Вместе с Головиным состав команды российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева пополнили еще 12 человек, но далеко не все из них соответствовали амбициям клуба.

Старт чемпионата получился для «Монако» обескураживающим — Головин, на которого делалась ставка, как на потенциального лидера, получил травму и смог выйти на поле только в конце сентября. В начале сезона команда 22-летнего россиянина показывала удручающие результаты — в Лиге чемпионов она заняла последнее место в группе, а в первом круге чемпионата в 19 играх одержала всего три победы при 11 поражениях и пяти ничьих. Неудивительно, что на фоне таких результатов в отставку был отправлен главный тренер Леонарду Жардим, вместо него пришел воспитанник клуба, легендарный нападающий Тьерри Анри, у которого не было опыта самостоятельной тренерской работы. Он проработал в «Монако» с 13 октября 2018 года по 24 января 2019-го, после чего руководство клуба признало назначение Анри ошибочным и вернуло Жардима.

Адаптация Головина к новому чемпионату с более высокими скоростями протекала непросто, но полузащитник все же неплохо проявлял себя и был одним из лучших игроков в своей команде.

Первого гола во французском этапе карьеры Головину пришлось ждать до 29 января, когда он отличился в игре Кубка лиги против «Генгама». Ту встречу «Монако» проиграл (2:2, 4:5 — по пенальти), потеряв последние шансы на выход в еврокубки в следующем сезоне.

Концовка сезона сложилась для россиянина и его команды напряженно — только в предпоследнем туре «Монако» по сути обезопасил себя от вылета во второй по силе дивизион французского футбола. Это произошло в победном матче с «Амьеном» (2:0), в котором Головин не только отдал голевую передачу, но также забил четвертый мяч за новый клуб. В 38-м туре «Монако» проиграл «Ницце» (0:2), но в глобальном плане этот результат не имел значения — главное, что команда сохранила место в элите и в новом сезоне намерена начать путь на прежний уровень.

Читайте также «Монако» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

Доходы и посещаемость неуклонно растут

В сезоне-2018/19 суммарные доходы чемпионата Франции составили €1,88 млрд. Если сравнивать с прошлым сезоном, эти показатели выросли на €260 млн. При сравнении цифр с турниром десятилетней давности (доход в €1,04 млрд) финансовый прирост составил около 45%. Положительная динамика во французском первенстве очевидна, но этому чемпионату сложно конкурировать с показателями других стран из пятерки ведущих чемпионатов Европы, особенно с Английской премьер-лигой, где за те же десять лет доходы выросли с €2,32 млрд до €5,65 млрд (на 243%).

В чемпионате Франции увеличиваются не только доходы, но и посещаемость матчей. Если в сезоне-2008/09 суммарно на играх побывало 7 998 918 (средняя посещаемость — 21 050 человек) болельщиков, то в только что завершившемся — на 623 153 зрителя больше. Таким образом, в прошлом чемпионате Франции в среднем на матчах присутствовало 22 750 человек.

Изменения в составе команд на новый сезон

В следующем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов Францию представят ПСЖ и «Лилль». Занявший третье место «Лион» сыграет в квалификации главного еврокубкового турнира, но сохраняет шансы попасть в основную стадию соревнований напрямую, согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций. Для этого нужно, чтобы в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, победу одержал «Челси», завоевавший право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, став третьим в чемпионате Англии. В Лиге Европы Франция будет представлена «Сент-Этьеном» и «Ренном» (с групповой стадии), а также «Страсбуром», которому предстоит пройти три раунда отбора.

Во вторую лигу напрямую вылетели «Кан» и «Генгам», вместо них в элите сыграют «Мец» и «Брест».