Булыкин: «Витесс» Слуцкого не является фаворитом в борьбе за выход в Лигу Европы

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Витесс» и «Утрехт», который тренирует другой бывший наставник сборной России Дик Адвокат, не смогли выявить победителя — 1:1. Ответная встреча состоится 28 мая в Арнеме.

«Помню, когда я играл за “Ден Хаг” такие же переходные матчи, мы обыграли “Гронинген” со счетом 5:1. Казалось бы, это хорошая фора, но ее не хватило (основное время ответной встречи команда российского нападающего проиграла со счетом 1:5 — прим. ТАСС), и мы дотянули до дополнительного времени и серии пенальти [в которой победили]. Поэтому, стопроцентно, при счете 1:1 расслабляться не стоит», — сказал Булыкин.

По мнению экс-форварда, «Витесс» не может чувствовать себя комфортно перед ответной игрой, команду Слуцкого нельзя считать фаворитом плей-офф. «Если команда выиграет путевку в Лигу Европы, [работа тренера] будет расцениваться как положительная. Думаю, перед командой стояла задача как минимум участвовать в Лиге Европы», — добавил он.

На вопрос о том, почему команде российского специалиста не удалось подняться выше пятого песта по итогам основной части чемпионата Нидерландов, Булыкин отметил, что в турнире есть команды намного сильнее — «Аякс», ПСВ и «Фейенорд». «Тяжело с ними бороться», — признался бывший нападающий, не став выделять АЗ, который занял четвертое место, опередив «Витесс» на пять очков.