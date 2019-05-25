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16:17 (мск), источник: ТАСС

Булыкин: «Витесс» Слуцкого не является фаворитом в борьбе за выход в Лигу Европы

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ничья в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу за право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне между «Утрехтом» и «Витессом», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, не делает команду отечественного специалиста фаворитом в борьбе за шанс выступить на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий голландских «Ден Хага» и «Аякса», экс-форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Витесс» и «Утрехт», который тренирует другой бывший наставник сборной России Дик Адвокат, не смогли выявить победителя — 1:1. Ответная встреча состоится 28 мая в Арнеме.

«Помню, когда я играл за “Ден Хаг” такие же переходные матчи, мы обыграли “Гронинген” со счетом 5:1. Казалось бы, это хорошая фора, но ее не хватило (основное время ответной встречи команда российского нападающего проиграла со счетом 1:5 — прим. ТАСС), и мы дотянули до дополнительного времени и серии пенальти [в которой победили]. Поэтому, стопроцентно, при счете 1:1 расслабляться не стоит», — сказал Булыкин.

По мнению экс-форварда, «Витесс» не может чувствовать себя комфортно перед ответной игрой, команду Слуцкого нельзя считать фаворитом плей-офф. «Если команда выиграет путевку в Лигу Европы, [работа тренера] будет расцениваться как положительная. Думаю, перед командой стояла задача как минимум участвовать в Лиге Европы», — добавил он.

На вопрос о том, почему команде российского специалиста не удалось подняться выше пятого песта по итогам основной части чемпионата Нидерландов, Булыкин отметил, что в турнире есть команды намного сильнее — «Аякс», ПСВ и «Фейенорд». «Тяжело с ними бороться», — признался бывший нападающий, не став выделять АЗ, который занял четвертое место, опередив «Витесс» на пять очков.

«Если Слуцкий выиграет путевку в Лигу Европы, все будет нормально. Это основная цель голландских клубов, которые не входят тройку сильнейших в чемпионате», — сказал Булыкин, отвечая на вопрос о перспективах российского тренера в «Витессе».

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