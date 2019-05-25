Месси дал первую пресс-конференцию за 4 года — о Кубке Испании, кошмаре на «Энфилде» и Гризманне

Источник: fcbarcelona.com

Участие Месси в предматчевой пресс-конференции — практически историческое событие. Испанские репортеры постоянно жалуются на аргентинца клубу, федерации и даже Эрнесто Вальверде, но ничего не меняется — на брифинги и интервью у «Барсы» приходит кто угодно, но только не Лео.

Последний раз Месси видели в конференц-зале в 2015 году — перед матчем Лиги чемпионов.

Пресс-конференцию перед финалом Кубка Короля анонсировали особенно ярко — «Барса» подтвердила, что вместе с Пике и Вальверде появится Лео — впервые за 4 года. Следующие несколько часов испанские медиа утверждали — таким образом аргентинец хочет публично выразить поддержку главному тренеру, с которым ему хочется продолжить работать в клубе.

Первые 8 вопросов задали именно Месси. Пике и Вальверде сидели и слушали, как Лео рассуждает о главных событиях для «Барсы».

Месси еще не отошел от разгрома в Ливерпуле

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— Поражение на «Энфилде» — тяжелый удар. Удар не только для меня, но и для каждого в команде. Отойти было непросто — особенно это ощущалось, когда нужно было выходить играть в следующих матчах. По ощущениям было похоже на матч с «Ромой». Когда пропустили быстрый гол, мы понимали — это может повториться. И это повторилось.

Если бы это произошло однажды — ладно. Но два года подряд… Абсолютно неприемлемо. Какая-то мистика. «Ливерпуль» испортил нам идеальный год. Я до сих пор не могу смириться с этим.

Поражение в финале чемпионата мира? Это немного другое. Вести в 3 мяча и не пройти дальше — очень неожиданно и неприятно. Мы были ужасны в тот вечер и ничего не могли сделать.

Хочет снова выиграть ЛЧ

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— Я не могу пообещать вернуть кубок [на «Камп Ноу"], но точно обещаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось. Сейчас я просто хочу еще раз извиниться за нашу игру в ответном матче с «Ливерпулем».

Не обращает внимания на «Золотую бутсу»

Я, честно говоря, даже не думаю о «Золотой бутсе». Сейчас в моей голове совершенно другое. То, что произошло в Ливерпуле, стало для меня большим ударом. Все мои мысли — о финале Кубка, а не о личных наградах.

Защищает Вальверде

Источник: AFP

— Если честно, я не читал прессу, но мне рассказывали — тренера сильно критикуют. То, что случилось в Ливерпуле — не вина Вальверде. Это вина игроков, мы выходили на поле. С первого дня в команде он проделал фантастическую работу, и я бы хотел, чтобы Вальверде готовил нас в следующем сезоне. Мы выиграли чемпионат и Кубок в прошлом сезоне. В этом году можем сделать то же самое.

Хочет золотой дубль

— Мы спокойны. Можем оформить дубль и достойно завершить сезон. Нужно выигрывать все финалы, в которых играешь. Нет права на ошибку — «Валенсия» мотивирована не меньше нас. Поражение ухудшит наше нынешнее положение — вечером мы выйдем на поле и сделаем все для того, чтобы снова выиграть Кубок Короля.

Не собирается уходить

— Я все еще хочу быть здесь. У меня случались неудачи и в сборной, но я все еще пытаюсь что-то выиграть с ней. Вылет из Лиги чемпионов не поменяли моих планов в «Барселоне».

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Источник: Reuters