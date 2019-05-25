Месси дал первую пресс-конференцию за 4 года — о Кубке Испании, кошмаре на «Энфилде» и Гризманне
Сегодня матч с «Валенсией».
Сегодня матч с «Валенсией».
Участие Месси в предматчевой
Последний раз Месси видели в
Первые 8 вопросов задали именно Месси. Пике и Вальверде сидели и слушали, как Лео рассуждает о главных событиях для «Барсы».
— Поражение на «Энфилде» — тяжелый удар. Удар не только для меня, но и для каждого в команде. Отойти было непросто — особенно это ощущалось, когда нужно было выходить играть в следующих матчах. По ощущениям было похоже на матч с «Ромой». Когда пропустили быстрый гол, мы понимали — это может повториться. И это повторилось.
Если бы это произошло однажды — ладно. Но два года подряд… Абсолютно неприемлемо.
Поражение в финале чемпионата мира? Это немного другое. Вести в 3 мяча и не пройти дальше — очень неожиданно и неприятно. Мы были ужасны в тот вечер и ничего не могли сделать.
— Я не могу пообещать вернуть кубок [на «Камп Ноу"], но точно обещаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось. Сейчас я просто хочу еще раз извиниться за нашу игру в ответном матче с «Ливерпулем».
Я, честно говоря, даже не думаю о «Золотой бутсе». Сейчас в моей голове совершенно другое. То, что произошло в Ливерпуле, стало для меня большим ударом. Все мои мысли — о финале Кубка, а не о личных наградах.
— Если честно, я не читал прессу, но мне рассказывали — тренера сильно критикуют. То, что случилось в Ливерпуле — не вина Вальверде. Это вина игроков, мы выходили на поле. С первого дня в команде он проделал фантастическую работу, и я бы хотел, чтобы Вальверде готовил нас в следующем сезоне. Мы выиграли чемпионат и Кубок в прошлом сезоне. В этом году можем сделать то же самое.
— Мы спокойны. Можем оформить дубль и достойно завершить сезон. Нужно выигрывать все финалы, в которых играешь. Нет права на ошибку — «Валенсия» мотивирована не меньше нас. Поражение ухудшит наше нынешнее положение — вечером мы выйдем на поле и сделаем все для того, чтобы снова выиграть Кубок Короля.
— Я все еще хочу быть здесь. У меня случались неудачи и в сборной, но я все еще пытаюсь
— Я не думаю о возможных трансферах. Это не моя работа, а обязанности руководства клуба.