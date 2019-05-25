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18:00 (мск), источник: ТАСС

Мостовой: «Монако» с Головиным будет бороться за место в пятерке в новом сезоне

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Избежавший вылета во второй по силе дивизион чемпионата Франции по футболу «Монако», в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин, в новом сезоне будет бороться за место в первой пятерке. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой, в разные годы выступавший за французские клубы «Кан» и «Страсбур».

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«Монако» занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, обезопасив себя от вылета во второй по силе дивизион за тур до завершения турнира — 19 мая во встрече против «Амьена» (2:0) Головин отдал голевую передачу и забил второй мяч своей команды. В сезоне-2017/18 команда из одноименного княжества стала вице-чемпионом Франции, а годом ранее заняла первое место в национальном первенстве.

«Трудно дать оценку отдельно Головину, все связано с командной игрой и результатами, — сказал Мостовой. — В начале было трудно, он сам об этом говорил. Многие говорили, что он попал не в ту команду, критиковали его. Я говорил: «Как не в ту? «Монако» в последние годы хорошо играет, но такие сезоны бывают».

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Мостовой отметил, что второй сезон в новом для себя чемпионате всегда проводить легче, чем первый. «Он почувствовал уверенность, скинул груз нервотрепки, который тянулся из тура в тур — теперь можно спокойно подготовиться к сезону и играть с новыми силами и возможностями. Думаю, что стопроцентно, “Монако” будет претендовать на место в первой пятерке», — отметил бывший игрок.

«Считаю, хорошо, что они сохранили место [в высшем дивизионе], а Головин стал основным игроком. Это довольно нелегко в достаточно тяжелом чемпионате Франции. Думаю, он правильно и своевременно уехал. Главное, что он испытал на себе всю тяжесть европейского футбола», — добавил он.

Комментируя информацию о возможном уходе в другой клуб капитана «Монако» Радамеля Фалькао, Мостовой не стал предполагать, что Головин способен заменить колумбийского нападающего в качестве лидера команды. «Он способен стать одним из ключевых игроков в центральной зоне. На данный момент, по тому, что я вижу, Головин никому не уступает и не зря играет в основном составе», — добавил экс-футболист.

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