«Милан» заинтересован в возвращении Аллегри

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb, генеральный директор россонери Иван Газидис контактировал со специалистом в течение последних нескольких дней и обозначил заинтересованность клуба в его услугах. При этом не уточняется, как сам Аллегри смотрит на потенциальное возвращение в миланскую команду.

Аллегри возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. За четыре сезона с россонери он успел завоевать титул чемпиона Италии и Суперкубок страны, после чего перебрался в «Ювентус», с которым пять лет подряд становился триумфатором Серии А.