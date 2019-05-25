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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» заинтересован в возвращении Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, может вновь возглавить «Милан».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb, генеральный директор россонери Иван Газидис контактировал со специалистом в течение последних нескольких дней и обозначил заинтересованность клуба в его услугах. При этом не уточняется, как сам Аллегри смотрит на потенциальное возвращение в миланскую команду.

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Аллегри возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. За четыре сезона с россонери он успел завоевать титул чемпиона Италии и Суперкубок страны, после чего перебрался в «Ювентус», с которым пять лет подряд становился триумфатором Серии А.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Милана» претендуют Симоне Индзаги («Лацио»), Леонарду Жардим («Монако»), Маурицио Сарри («Челси») и Антонио Конте, ныне пребывающий без работы.

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