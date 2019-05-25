«Милан» заинтересован в возвращении Аллегри
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, может вновь возглавить «Милан».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, может вновь возглавить «Милан».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb, генеральный директор россонери Иван Газидис контактировал со специалистом в течение последних нескольких дней и обозначил заинтересованность клуба в его услугах. При этом не уточняется, как сам Аллегри смотрит на потенциальное возвращение в миланскую команду.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Милана» претендуют Симоне Индзаги («Лацио»), Леонарду Жардим («Монако»), Маурицио Сарри («Челси») и Антонио Конте, ныне пребывающий без работы.