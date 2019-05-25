«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Глазго на «Хэмпден Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу «кельтов».

У победителей оформил дубль Одсонн Эдуард (62-я и 82-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, у команды из Эдинбурга отличился Райан Эдвардс (53).