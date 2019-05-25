«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Селтика» оформили «золотой дубль» по итогам нынешнего сезона, обыграв «Хартс» в финале Кубка Шотландии.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Селтика» оформили «золотой дубль» по итогам нынешнего сезона, обыграв «Хартс» в финале Кубка Шотландии.
Встреча, прошедшая в субботу в Глазго на «Хэмпден Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу «кельтов».
У победителей оформил дубль Одсонн Эдуард (62-я и 82-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, у команды из Эдинбурга отличился Райан Эдвардс (53).
«Селтик» завоевал свой 39-й Кубок Шотландии в истории и третий подряд. Ранее в нынешнем сезоне «кельты» завоевали свой 50-й титул чемпионов страны.