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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Селтика» оформили «золотой дубль» по итогам нынешнего сезона, обыграв «Хартс» в финале Кубка Шотландии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Глазго на «Хэмпден Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу «кельтов».

У победителей оформил дубль Одсонн Эдуард (62-я и 82-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, у команды из Эдинбурга отличился Райан Эдвардс (53).

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«Селтик» завоевал свой 39-й Кубок Шотландии в истории и третий подряд. Ранее в нынешнем сезоне «кельты» завоевали свой 50-й титул чемпионов страны.

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