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25 мая, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за чемпиона мира

Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает британский Independent.

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Источник: Reuters

«Юнайтед» начал переговоры со стороной футболиста, на которого также претендует и испанская «Барселона». Отмечается, что манкунианцы намерены воспользоваться тем, что возможным переходом Гризманна недовольны игроки «Барселоны».

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16 мая сообщалось, что «Барселона» готова платить 28-летнему французу 17 миллионов евро в год. Потенциальный трансфер оценивается в 120 миллионов евро.

Также в своих рядах Гризманна хочет видеть и «Пари Сен-Жермен».

Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Реала Сосьедад». В составе мадридцев он стал победителем Лиги Европы. Также француз — чемпион мира и вице-чемпион Европы.

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