«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за чемпиона мира
Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает британский Independent.
Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает британский Independent.
«Юнайтед» начал переговоры со стороной футболиста, на которого также претендует и испанская «Барселона». Отмечается, что манкунианцы намерены воспользоваться тем, что возможным переходом Гризманна недовольны игроки «Барселоны».
Также в своих рядах Гризманна хочет видеть и «Пари Сен-Жермен».
Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Реала Сосьедад». В составе мадридцев он стал победителем Лиги Европы. Также француз — чемпион мира и