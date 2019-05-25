«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за чемпиона мира

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«Юнайтед» начал переговоры со стороной футболиста, на которого также претендует и испанская «Барселона». Отмечается, что манкунианцы намерены воспользоваться тем, что возможным переходом Гризманна недовольны игроки «Барселоны».

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16 мая сообщалось, что «Барселона» готова платить 28-летнему французу 17 миллионов евро в год. Потенциальный трансфер оценивается в 120 миллионов евро.

Также в своих рядах Гризманна хочет видеть и «Пари Сен-Жермен».