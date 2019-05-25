«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам

Как утверждает известный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», наставник синих согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.

По информации источника, бьянконери не удалось договориться также с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Таким образом, испанский специалист отказал «старой синьоре» уже в третий раз.