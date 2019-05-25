«Спортинг» победил «Порту» и в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу

Источник: AFP 2019

Основное время завершилось со счетом 1:1, после дополнительного времени победителя выявить также не удалось — 2:2. В составе «Спортинга» мячи забили Бруну Фернандеш (45-я минута) и Бас Дост (101). У проигравших отличились Тикиньо Соарес (41) и Фелипе (120). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4.

«Спортинг» в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии и вышел на второе место по этому показателю. Чаще всех победителем турнира становилась «Бенфика», в активе которой 29 титулов. В последний раз до этого сезона «Спортинг» выигрывал Кубок Португалии в 2015 году, впервые футболисты стали обладателями трофея в 1923 году.

В прошлом сезоне «Спортинг» в финале Кубка Португалии проиграл «Авешу» со счетом 1:2. «Порту» побеждал в Кубке страны 20 раз.