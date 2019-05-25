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25 мая, источник: ТАСС

«Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии по футболу

ТАСС, 25 мая. «Бавария» одержала крупную победу над «Лейпцигом» со счетом 3:0 в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

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Источник: Reuters

Дублем отметился Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты), еще один мяч на счету Кингсли Комана (78).

Этот матч стал последним в составе «Баварии» для полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери.

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Для «Баварии», которая в этом сезоне стала чемпионом Германии, эта победа в Кубке страны стала 19-й, команде принадлежит рекорд по этому показателю. «Лейпциг» в предыдущий раз играл в финале Кубка Германии в январе 1937 года, тогда в финальном матче команда обыграла «Шальке» со счетом 2:1.

Для главного тренера «Баварии» Нико Ковача этот финал стал третьим подряд. В 2017-м и 2018-м годах хорватский специалист выводил в финал Кубка «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. В 2017-м году его подопечные проиграли дортмундской «Боруссии» (1:2), а в прошлом сезоне обыграли «Баварию» (3:1). С лета 2018 года Ковач возглавляет клуб из Мюнхена.

«Бавария» также является 29-кратным чемпионом Германии, 13-кратным обладателем Суперкубка Германии, пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, двукратным обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира.

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