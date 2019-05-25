«Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии по футболу
ТАСС, 25 мая. «Бавария» одержала крупную победу над «Лейпцигом» со счетом 3:0 в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.
ТАСС, 25 мая. «Бавария» одержала крупную победу над «Лейпцигом» со счетом 3:0 в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.
Дублем отметился Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты), еще один мяч на счету Кингсли Комана (78).
Этот матч стал последним в составе «Баварии» для полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери.
Для «Баварии», которая в этом сезоне стала чемпионом Германии, эта победа в Кубке страны стала 19-й, команде принадлежит рекорд по этому показателю. «Лейпциг» в предыдущий раз играл в финале Кубка Германии в январе 1937 года, тогда в финальном матче команда обыграла «Шальке» со счетом 2:1.
Для главного тренера «Баварии» Нико Ковача этот финал стал третьим подряд. В 2017-м и 2018-м годах хорватский специалист выводил в финал Кубка «Айнтрахт» из
«Бавария» также является 29-кратным чемпионом Германии, 13-кратным обладателем Суперкубка Германии, пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, двукратным обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира.