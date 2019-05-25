«Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии по футболу

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Дублем отметился Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты), еще один мяч на счету Кингсли Комана (78).

Этот матч стал последним в составе «Баварии» для полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери.

Для «Баварии», которая в этом сезоне стала чемпионом Германии, эта победа в Кубке страны стала 19-й, команде принадлежит рекорд по этому показателю. «Лейпциг» в предыдущий раз играл в финале Кубка Германии в январе 1937 года, тогда в финальном матче команда обыграла «Шальке» со счетом 2:1.

Для главного тренера «Баварии» Нико Ковача этот финал стал третьим подряд. В 2017-м и 2018-м годах хорватский специалист выводил в финал Кубка «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. В 2017-м году его подопечные проиграли дортмундской «Боруссии» (1:2), а в прошлом сезоне обыграли «Баварию» (3:1). С лета 2018 года Ковач возглавляет клуб из Мюнхена.