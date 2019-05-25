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25 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» разгромили «Неман» и вышли в лидеры чемпионата Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» вновь возглавило турнирную таблицу чемпионата Беларуси, разгромив гродненский «Неман» со счетом 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Домашний поединок 9-го тура брестчане провели очень уверенно, не позволив гостям рассчитывать на успех. В первом тайме ворота «Немана» поразили Денис Лаптев и Джоэль Фамейе, а после перерыва Алексей Хобленко, Александр Нойок, Дениш Дуарте и Павел Савицкий довели дело до разгрома. Гродненцы сумели ответить только голом Михаила Бабичева.

В других сегодняшних встречах футболисты «Минска» уступили на своем поле «Городее» со счетом 0:3. Дважды отличился Сергей Пушняков, еще один гол в активе Дмитрия Лебедева. ФК «Минск» остается единственной командой, не одержавшей побед в нынешнем чемпионате. В Мозыре местная «Славия» победила столичное «Торпедо» со четом 2:0, благодаря голевому дублю Артема Петренко.

Результаты остальных игр 9-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 3:0, «Дняпро» (Могилев) — «Гомель» — 1:1, «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Брест) — 23 очка, БАТЭ — 21, «Шахтер» — 21, «Ислочь» — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 17, «Динамо» (Минск) — 16. Внизу турнирной таблицы минское «Торпедо», у которого 4 очка, всего на балл больше у «Минска», по 6 очков в активе «Слуцка» и «Энергетика-БГУ».

Матчи 10-го тура пройдут 31 мая — 2 июня.

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