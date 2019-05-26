«Барселона» проиграла «Валенсии» и провалила сезон. Даже несмотря на победу в чемпионате

Эрнесто Вальверде и тренер «Баварии» Нико Ковач в этот вечер оказались примерно в одинаковых ситуациях. Оба тренера, несмотря на золото своих чемпионатов, провалились в Лиге чемпионов и далеко не факт, что сохранят свои посты на следующий сезон.

Пока Нико Ковач отмечал победу в Кубке над «Лейпцигом» и по большому счету сохранение тренерского кресла, «Барселона» в Севилье «летела» «Валенсии» 0:2.

«Барселоне» пришлось обходиться без Тер Штегена и Суареса, потому Вальверде выставил экспериментальный состав — в 4−3−3 Месси играл нападающего (или ложную девятку), Коутиньо вышел слева, Сержи Роберто — справа.

В итоге весь первый тайм «Барселона» владела мячом под 80% времени, но из-за низкой позиции Месси в штрафной зачастую просто никого не было. Тепловая карта расскажет вам все без слов.

«Барселона» нанесла 9 ударов по воротам в первом тайме, только три из пределов штрафной (два из них заблокировали). В общем, «Барса» владела преимуществом, но была совсем беззуба у чужих ворот.

Ну, а «Валенсия» терпеливо ждала своих шансов. Еще на 5-й минуте Ленгле вынес мяч просто на ногу Родриго, тот обыграл Силессена, но Пике в подкате вынес мяч из пустых ворот. «Валенсия» активно пользовалась аномально высокой позицией крайних защитников «Барсы».

Что из этого вышло, вам продемонстрируют Кевин Гамейро…

… и Родриго Морено.

За день до финала Месси активно защищал Эрнесто Вальверде и заявил, что хочет, чтобы коуч остался на своем посту. Но во втором матче, когда у «Барсы» не получалось ничего, тренер не смог повлиять на игру. Малком обострял с фланга, а вот Видаль и Аленья только тормозили атаки. В концовке Месси отквитал один мяч.

Но кроме бесполезных навесов «Барселона» не смогла предложить «Валенсии» ничего интересного. В самой концовке Гонсалу Гедеш должен был делать счет 3:1, но упустил выход один на один и не попал в пустые ворота, когда Силессен убежал на угловой.