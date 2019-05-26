Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.05
Болонья3
Наполи2
Футбол. Зарубежный
25.05
Фрозиноне0
Кьево0
Футбол. Первый дивизион
25.05
Шинник4
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
25.05
Спартак-21
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
25.05
Факел0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
25.05
Химки2
Луч1
Футбол. Первый дивизион
25.05
Ротор1
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
25.05
Тамбов2
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
25.05
Балтика1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
25.05
Нижний Новгород3
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
25.05
Армавир2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
25.05
Сибирь0
Краснодар-20
Все события
Фоторепортажи
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
9«Локомотив» выиграл Кубок России
00:34 (мск), источник: Sport24

«Барселона» проиграла «Валенсии» и провалила сезон. Даже несмотря на победу в чемпионате

Не смог помочь и Месси.

Наверх
Читайте также
«Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии по футболу

Эрнесто Вальверде и тренер «Баварии» Нико Ковач в этот вечер оказались примерно в одинаковых ситуациях. Оба тренера, несмотря на золото своих чемпионатов, провалились в Лиге чемпионов и далеко не факт, что сохранят свои посты на следующий сезон.

Пока Нико Ковач отмечал победу в Кубке над «Лейпцигом» и по большому счету сохранение тренерского кресла, «Барселона» в Севилье «летела» «Валенсии» 0:2.

«Барселоне» пришлось обходиться без Тер Штегена и Суареса, потому Вальверде выставил экспериментальный состав — в 4−3−3 Месси играл нападающего (или ложную девятку), Коутиньо вышел слева, Сержи Роберто — справа.

В итоге весь первый тайм «Барселона» владела мячом под 80% времени, но из-за низкой позиции Месси в штрафной зачастую просто никого не было. Тепловая карта расскажет вам все без слов.

«Барселона» нанесла 9 ударов по воротам в первом тайме, только три из пределов штрафной (два из них заблокировали). В общем, «Барса» владела преимуществом, но была совсем беззуба у чужих ворот.

Ну, а «Валенсия» терпеливо ждала своих шансов. Еще на 5-й минуте Ленгле вынес мяч просто на ногу Родриго, тот обыграл Силессена, но Пике в подкате вынес мяч из пустых ворот. «Валенсия» активно пользовалась аномально высокой позицией крайних защитников «Барсы».

Что из этого вышло, вам продемонстрируют Кевин Гамейро…

Во время загрузки произошла ошибка.

… и Родриго Морено.

Во время загрузки произошла ошибка.

За день до финала Месси активно защищал Эрнесто Вальверде и заявил, что хочет, чтобы коуч остался на своем посту. Но во втором матче, когда у «Барсы» не получалось ничего, тренер не смог повлиять на игру. Малком обострял с фланга, а вот Видаль и Аленья только тормозили атаки. В концовке Месси отквитал один мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но кроме бесполезных навесов «Барселона» не смогла предложить «Валенсии» ничего интересного. В самой концовке Гонсалу Гедеш должен был делать счет 3:1, но упустил выход один на один и не попал в пустые ворота, когда Силессен убежал на угловой.

«Барселона» проиграла в финале Кубка Испании и закончила сезон лишь с победой в Ла Лиге. Вряд ли это станет индульгенцией для Вальверде. Очень вероятно, что после такого позора ему уже не поможет даже протекторат Месси.

Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева предстала перед японцами в доработанном скандальном розовом латексе
«Это ужасно, голоса нет совсем». Пение фигуристки Самодуровой обозвали блеянием
Хуже Сочи и Ванкувера: сборная России осталась без золота на ЧМ
Сборная Канады разгромила команду Чехии и вышла в финал ЧМ-2019
«Локомотив» и «Краснодар» разыграют путевку в групповой этап ЛЧ
Финские СМИ: русские звезды из НХЛ не смогли ничего сделать
Хосеп Гвардиола в третий раз отказался возглавить «Ювентус»
Судья засчитал гол, который забил в ворота команды (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь