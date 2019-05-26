Тораль: Победить «Барселону» в финале Кубка Испании — это что-то особенное

Источник: РИА "Новости"

«Валенсия» в субботу обыграла «Барселону» в финале Кубка страны со счетом 2:1.

«Мы всегда верили в победу. Победить “Барселону” и выиграть кубок — это что-то особенное. Мы заслужили эту победу», — цитирует Марселино агентство Франс Пресс.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что после поражения от «Валенсии» хочет сражаться уже за следующие трофеи.