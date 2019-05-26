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09:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тораль: Победить «Барселону» в финале Кубка Испании — это что-то особенное

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль заявил, что победа над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании по футболу — это что-то особенное.

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Источник: РИА "Новости"

«Валенсия» в субботу обыграла «Барселону» в финале Кубка страны со счетом 2:1.

«Мы всегда верили в победу. Победить “Барселону” и выиграть кубок — это что-то особенное. Мы заслужили эту победу», — цитирует Марселино агентство Франс Пресс.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что после поражения от «Валенсии» хочет сражаться уже за следующие трофеи.

«Я в порядке. Когда тренер проигрывает, то хочется вновь бороться и сражаться за новые вызовы. Я знаю, как тяжелы поражения для этого клуба», — заявил Вальверде.

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