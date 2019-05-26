Тораль: Победить «Барселону» в финале Кубка Испании — это что-то особенное
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль заявил, что победа над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании по футболу — это
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль заявил, что победа над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании по футболу — это
«Валенсия» в субботу обыграла «Барселону» в финале Кубка страны со счетом 2:1.
«Мы всегда верили в победу. Победить “Барселону” и выиграть кубок — это
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что после поражения от «Валенсии» хочет сражаться уже за следующие трофеи.
«Я в порядке. Когда тренер проигрывает, то хочется вновь бороться и сражаться за новые вызовы. Я знаю, как тяжелы поражения для этого клуба», — заявил Вальверде.