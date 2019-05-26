Дрис Мертенс сообщил, что остается в «Наполи»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболист сборной Бельгии по футболу Дрис Мертенс заявил, что останется в итальянском «Наполи» в следующем сезоне.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболист сборной Бельгии по футболу Дрис Мертенс заявил, что останется в итальянском «Наполи» в следующем сезоне.
«Наполи» в субботу в заключительном туре чемпионата Италии уступил «Болонье» со счетом 2:3, а Мертенс стал автором одного из голов.
Неаполитанский клуб, набрав 79 очков, занял второе место и завоевал право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
«Жаль, что мы проиграли, потому что хотели завершить сезон на хорошей ноте. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм. Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя неотъемлемой частью важного проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Марека Гамшика по голам за “Наполи”», — цитирует Мертенса сайт «Наполи».
Мертенс в нынешнем сезоне провел 47 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей. Всего в составе неаполитанского на счету 32-летнего полузащитника 282 матча и 109 голов.