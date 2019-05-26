Дрис Мертенс сообщил, что остается в «Наполи»

«Жаль, что мы проиграли, потому что хотели завершить сезон на хорошей ноте. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм. Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя неотъемлемой частью важного проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Марека Гамшика по голам за “Наполи”», — цитирует Мертенса сайт «Наполи».