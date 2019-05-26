Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Уфа
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Милан
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Парма
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри
Удинезе
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
21Сборная России обыграла швейцарцев
10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дрис Мертенс сообщил, что остается в «Наполи»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболист сборной Бельгии по футболу Дрис Мертенс заявил, что останется в итальянском «Наполи» в следующем сезоне.

Наверх
Источник: AP 2019

«Наполи» в субботу в заключительном туре чемпионата Италии уступил «Болонье» со счетом 2:3, а Мертенс стал автором одного из голов.

Читайте также
СМИ: «Наполи» отклонил предложения «Реала» по Кулибали

Неаполитанский клуб, набрав 79 очков, занял второе место и завоевал право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Жаль, что мы проиграли, потому что хотели завершить сезон на хорошей ноте. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм. Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя неотъемлемой частью важного проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Марека Гамшика по голам за “Наполи”», — цитирует Мертенса сайт «Наполи».

Мертенс в нынешнем сезоне провел 47 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей. Всего в составе неаполитанского на счету 32-летнего полузащитника 282 матча и 109 голов.

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Как отреагировали американские болельщики на вылет сборной США с ЧМ
Дзюба — в Англию, Смолов — в 'Спартак': 10 самых ожидаемых трансферов лета
Россия и Чехия разыграют бронзу ЧМХ-2019 в «утешительном финале»
Финны и канадцы поспорят за золото чемпионата мира по хоккею
Черышев превзошел Месси: «Барса» завершила сезон катастрофой
«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 70 млн фунтов за защитника
«Уронили русского медведя». Что пишут в Финляндии после победы
Вечер бокса с участием Елеусинова завершился «нокаутом года»
Ноль голов за сезон НХЛ. Кому проиграла сборная России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь