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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

«Лацио» проявляет интерес к форварду «Арсенала»

Нападающий английского «Арсенала» и национальной сборной Англии Дэнни Уэлбек покинет клуб в качестве свободного агента.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в футболисте уже заинтересовался римский «Лацио».

Помимо клуба итальянской Серии А, на 28-летнего англичанина претендует ливерпульский «Эвертон».

В составе «Арсенала» Уэлбек с 2014 года.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) форвард сыграл в восьми матчах за «канониров», став автором одного гола и одной результативной передачи.

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