«Лацио» проявляет интерес к форварду «Арсенала»

Источник: AP 2019

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в футболисте уже заинтересовался римский «Лацио».

Помимо клуба итальянской Серии А, на 28-летнего англичанина претендует ливерпульский «Эвертон».

В составе «Арсенала» Уэлбек с 2014 года.