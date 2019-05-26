«Лацио» проявляет интерес к форварду «Арсенала»
Нападающий английского «Арсенала» и национальной сборной Англии Дэнни Уэлбек покинет клуб в качестве свободного агента.
Нападающий английского «Арсенала» и национальной сборной Англии Дэнни Уэлбек покинет клуб в качестве свободного агента.
Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, в футболисте уже заинтересовался римский «Лацио».
Помимо клуба итальянской Серии А, на 28-летнего англичанина претендует ливерпульский «Эвертон».
В составе «Арсенала» Уэлбек с 2014 года.
В завершившемся сезоне Английской