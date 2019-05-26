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11:33 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» и «Шахтера» сыграют в финале Кубка Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» и солигорского «Шахтера» сегодня встретятся в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси. Игра на поле ЦСК «Витебский» начнется в 17.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшние финалисты совсем недавно встречались в Витебске в матче 7-го тура чемпионата страны и тогда хозяева одержали победу с минимальным перевесом — 1:0. Без сомнения, футболисты «Шахтера» сегодня постараются взять реванш и в третий раз в истории завоевать Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках. Для витебских футболистов это будет второй кубковый финал. В первом, состоявшемся в 1998 году, витебский «Локомотив-96» одолел минское «Динамо» в дополнительное время 2:1.

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Главным судьей сегодняшней встречи назначен молодой арбитр Андрей Василевич из Мозыря, его ассистентами будут Дмитрий Жук (Минск) и Денис Емельянчиков (Гомель). Инспектор матча — Юрий Дупанов, делегат АБФФ — Игорь Цаплюк.

Нынешний кубковый финал будет 28-м по счету. По 3 раза Кубок завоевывали футболисты минского «Динамо», борисовского БАТЭ, бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо». Дважды трофеем владели «Шахтер», мозырская «Славия», «Гомель», минский «МТЗ-РИПО» и новополоцкий «Нафтан». По разу — гродненский «Неман», минское «Динамо-93», витебский «Локомотив-96», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и ФК «Минск».

В прошлом сезоне свой третий кубковый трофей завоевали брестские динамовцы, победившие в финальном поединке БАТЭ со счетом 3:2.

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