Футболисты «Витебска» и «Шахтера» сыграют в финале Кубка Беларуси

Сегодняшние финалисты совсем недавно встречались в Витебске в матче 7-го тура чемпионата страны и тогда хозяева одержали победу с минимальным перевесом — 1:0. Без сомнения, футболисты «Шахтера» сегодня постараются взять реванш и в третий раз в истории завоевать Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках. Для витебских футболистов это будет второй кубковый финал. В первом, состоявшемся в 1998 году, витебский «Локомотив-96» одолел минское «Динамо» в дополнительное время 2:1.