Футболисты «Витебска» и «Шахтера» сыграют в финале Кубка Беларуси

Сегодняшние финалисты совсем недавно встречались в Витебске в матче 7-го тура чемпионата страны и тогда хозяева одержали победу с минимальным перевесом — 1:0. Без сомнения, футболисты «Шахтера» сегодня постараются взять реванш и в третий раз в истории завоевать Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках. Для витебских футболистов это будет второй кубковый финал. В первом, состоявшемся в 1998 году, витебский «Локомотив-96» одолел минское «Динамо» в дополнительное время 2:1.
Главным судьей сегодняшней встречи назначен молодой арбитр Андрей Василевич из Мозыря, его ассистентами будут Дмитрий Жук (Минск) и Денис Емельянчиков (Гомель). Инспектор матча — Юрий Дупанов, делегат АБФФ — Игорь Цаплюк.
Нынешний кубковый финал будет 28-м по счету. По 3 раза Кубок завоевывали футболисты минского «Динамо», борисовского БАТЭ, бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо». Дважды трофеем владели «Шахтер», мозырская «Славия», «Гомель», минский «МТЗ-РИПО» и новополоцкий «Нафтан». По разу — гродненский «Неман», минское «Динамо-93», витебский «Локомотив-96», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и ФК «Минск».
В прошлом сезоне свой третий кубковый трофей завоевали брестские динамовцы, победившие в финальном поединке БАТЭ со счетом 3:2.