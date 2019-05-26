Тьерри Анри может возглавить «Бетис»

По данным издания, «Бетис» ищет замену Кике Сетьену, который покидает клуб по окончании сезона. Основным кандидатом на пост главного тренера клуб из Севильи видит Рафаэля Бенитеса, который сейчас тренирует английский «Ньюкасл». Если испанский специалист останется в своем нынешнем клубе или найдет себе работу в другой команде, «Бетис» намерен пригласить на должность Анри.