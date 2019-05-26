Тьерри Анри может возглавить «Бетис»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Француз Тьерри Анри может стать главным тренером испанского футбольного клуба «Бетис», сообщает Mirror.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Француз Тьерри Анри может стать главным тренером испанского футбольного клуба «Бетис», сообщает Mirror.
По данным издания, «Бетис» ищет замену Кике Сетьену, который покидает клуб по окончании сезона. Основным кандидатом на пост главного тренера клуб из Севильи видит Рафаэля Бенитеса, который сейчас тренирует английский «Ньюкасл». Если испанский специалист останется в своем нынешнем клубе или найдет себе работу в другой команде, «Бетис» намерен пригласить на должность Анри.
Анри был назначен главным тренером «Монако» в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
«Бетис» по итогам сезона занял десятое место в Примере.