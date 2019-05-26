Черышев превзошел Месси: «Барса» завершила сезон катастрофой

Источник: AP 2019

Несмотря на безоговорочную победу в чемпионате Испании с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя, «Атлетико», и в 19 — от принципиального соперника, «Реала», концовку сезона «Барселона» провела катастрофическим образом.

Вылет из Лиги чемпионов после разгромного поражения «Ливерпулю» (0:4) словно сделал для каталонцев бессмысленными все оставшиеся матчи — а это были только встречи с «Хетафе» и «Эйбаром» в последних турах Примеры и финал Кубка Испании против «Валенсии».

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Еще по игре с «Хетафе», в которой подопечные Эрнесто Вальверде допустили несколько выходов один на один и не пропустили лишь из-за ужасной игры форвардов соперника, казалось, что из «блауграны» ушла вся жизнь.

Они одержали тогда победу, скорее, по инерции (2:0), лишь потому, что настолько слабого оппонента звезды уровня «Барселоны» могут обыгрывать вполноги. Уже в следующем матче — против «Эйбара» — ситуация стала хуже: каталонцы добились только ничьей (2:2).

И в финале Кубка Испании подопечные Эрнесто Вальверде не заиграли лучше, а вот соперник у них теперь был совсем другой — предельно заряженная «Валенсия», которая не выигрывала титулов 11 лет, но с приходом Марселино Тораля на тренерский пост существенно наладила игру, пробилась в Лигу чемпионов и была очень голодна до побед.

Разница в настрое команд проявилась уже в самом начале встречи, когда нападающий «летучих мышей» Родриго с легкостью обыграл голкипера каталонцев Яспера Силессена и уже вносил мяч в ворота, но Жерар Пике чудом успел вынести его с «ленточки».

Однако долго такое везение продолжаться не могло, и вскоре «Барселона» пропустила два мяча при полном попустительстве защитников.

В первом случае латераль валенсийцев Хосе Гайя без малейшего сопротивления получил передачу на левом фланге и спокойно отпасовал в центр — на форварда Кевина Гамейро. Тот принял мяч и, убрав на замахе Жорди Альбу, вогнал снаряд в сетку ворот.

Второй гол пришел примерно спустя десять минут после первого, и тоже получился несколько издевательским. Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер на правом фланге без шансов обогнал все того же Альбу и навесил в центр вратарской на Родриго. Тому никто не мешал подставить голову под мяч — и счет уже 2:0 в пользу «летучих мышей».

В составе «Барселоны» отличился парой великолепных моментов Лионель Месси, который красиво разыграл «стеночку» с Малкомом и с левой ноги пробил в дальний угол — штанга. На ударную позицию иногда выскакивал даже высокорослый Пике, но это не особенно помогало.

Сократить отставание в счете каталонцы сумели лишь в середине второго тайма — забил Месси, удачно подкарауливший отскок мяча после удара Клемана Лангле головой.

Это позволило аргентинцу установить новый рекорд Кубка Испании — больше никому не удавалось отличиться в шести финалах этого турнира.

Однако достижение Месси не спасло «Барселону» — валенсийцы вгрызлись зубами в газон и удержали победный счет (2:1). Стоит признать, что такой исход матча был логичным развитием событий.

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Перед этой встречей многое говорилось о том, что дни Вальверде на посту главного тренера «блауграны» будут сочтены, если он не сможет оформить золотой дубль — то есть завоевать Кубок Испании вместе с Примерой. Таким образом, вполне возможно, что летом боссы каталонского клуба начнут подыскивать команде нового наставника.

Этого же требуют болельщики «блауграны» в соцсетях — хэштег #ValverdeOut теперь пополняется новыми постами чаще, чем когда-либо раньше.

«Пожалуйста, ради блага “Барселоны”, пусть этот сеньор не останется на своем посту», — пишет пользователь, который красноречиво назвал свою страницу ValverdeOut.

Более развернуто поясняет свое недовольство в твиттере пользователь Хосе Даниэль Монтойя.

«Худший тренер в истории “Барселоны”. С ним на посту нас дважды выбили из Лиги чемпионов, отыгравшись с разгромного счета. “Барселона” играет просто ужасно. Он “убил” Филипе Коутиньо, поставив его крайним нападающим, хотя это полузащитник, не дает толком шансов Малкому, меняет схему 4−3−3 на 4−4−2, а теперь проиграл Кубок Испании».

Многие винят не только Вальверде, но и президента клуба Жозепа Бартомеу, который, по мнению болельщиков, ничего не предпринимает в катастрофической ситуации.

«Два человека, на которых лежит самая большая вина», — написал пользователь Zona Blaugrana, прикрепив фотографии тренера и президента.

Некоторые фанаты находят в этой ситуации и повод для шуток. Например, пользователь Saied Samir Esdoudi выложил в своем аккаунте мем с подписью «Руководство “Барселоны” пытается найти причину, чтобы оставить Вальверде» и сопроводил его картинкой глупой мартышки, Пикачу, мышки из мультика «Том и Джерри» и недоумевающей девочки.

Сам Вальверде после встречи заявил, что ему «нечего сказать» по поводу того, остался ли у него еще кредит доверия со стороны руководства. Также тренер признал, что у его подопечных «не хватило искры», чтобы провести ударную концовку встречи и хотя бы сравнять счет.

«Месяц назад мы праздновали победу в чемпионате Испании и тогда еще сохраняли шансы на требл (победу в Примере, Кубке страны и Лиге чемпионов. — “Газета.Ru”). Но ожидания оказались слишком высокими, и у нас не получилось этого добиться. Всего две недели назад мы считали, что можем взять три титула, однако в решающий момент сошли с дистанции», — сокрушался специалист.

Президент «Барселоны» Бартомеу отказался винить в произошедшем тренера и слегка развеял тучи над головой Бартомеу.

«Поздравляю “Валенсию” — она действительно заслужила эту победу. Увольнение Вальверде? У него еще есть контракт с клубом. И на мой взгляд, это поражение не является виной тренера. Да и провальным этот сезон не назовешь, мы ведь выиграли чемпионат Испании, что всегда является нашей целью», — приводит слова Бартомеу El Chiringuito TV.

Защитник «Барселоны» Пике тоже вспомнил о победе в Примере и даже образно охарактеризовал последние недели клуба как «горько-сладкие».

«Я считаю, что мы достойно отреагировали на два пропущенных мяча — у нас была возможность сравнять счет. К тому же раньше мы оформили титул чемпионов страны, так что сезон в любом случае можно считать хорошим. Однако последние недели оставили горько-сладкий привкус. Не думаю, что у нас могут быть какие-то оправдания. Мы защищаем цвета “Барселоны” и должны выигрывать во всех турнирах, тем более у “Валенсии”. Будущее Вальверде? Мы не переживаем из-за этого. Решение не за нами, но мы хотим, чтобы он остался», — подытожил защитник.

У противоположной стороны эмоции от концовки сезона явно останутся без какого-либо горького привкуса — еще бы, «Валенсия» завоевала первый титул за 11 лет! К тому же Тораль раньше никогда не обыгрывал «Барселону» в качестве тренера, так что для него эта победа станет дважды особенной.

«Это мой первый трофей, и я очень счастлив, — признался наставник на послематчевой пресс-конференции. — Сейчас я самый счастливый человек в мире. Мы не очень внятно начали этот сезон, однако сплоченность игроков принесла нам в итоге эту победу. Благодарю своих футболистов, клуб и семью. Все они подарили мне шанс взять этот трофей».

Также очень бурно отпраздновал победу своей команды полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев.

К сожалению, ему не удалось принять участие в матче из-за травмы, однако он присутствовал на игре, а затем охотно фотографировался с кубком и поздравлял партнеров в соцсетях.

«Обладатели Кубка! Горжусь этой командой! Она приложила невероятные усилия! Амунт! Всем спасибо за поддержку!» — написал Черышев в инстаграме, выложив фотографию, на которой он целует трофей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx5yEUrApFF/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx5yEUrApFF/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bx5yEUrApFF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-25T22:48:46+00:00">25 Май 2019 в 3:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также россиянин выложил фотографии с празднования титула на поле. В кадр попала его испанская девушка Кристина Кобе, младший брат Даниил и мать Елена.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx5yXdbgg-S/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx5yXdbgg-S/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bx5yXdbgg-S/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-25T22:51:23+00:00">25 Май 2019 в 3:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот трофей стал для Черышева первым испанским титулом в карьере: ранее он побеждал только в Лиге Европы с «Севильей» и в Лиге чемпионов с «Реалом».