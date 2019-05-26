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13:00 (мск), источник: Газета.Ру

Черышев превзошел Месси: «Барса» завершила сезон катастрофой

«Валенсия» обыграла «Барселону» в финале Кубка Испании и завоевала свой первый трофей за 11 лет, а полузащитник сборной России Денис Черышев получил свой первый испанский титул в карьере. Что касается каталонцев, то эта неудача стала для них второй подряд после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Фанаты «блауграны» уже требуют немедленной отставки главного тренера Эрнесто Вальверде.

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Источник: AP 2019

Несмотря на безоговорочную победу в чемпионате Испании с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя, «Атлетико», и в 19 — от принципиального соперника, «Реала», концовку сезона «Барселона» провела катастрофическим образом.

Вылет из Лиги чемпионов после разгромного поражения «Ливерпулю» (0:4) словно сделал для каталонцев бессмысленными все оставшиеся матчи — а это были только встречи с «Хетафе» и «Эйбаром» в последних турах Примеры и финал Кубка Испании против «Валенсии».

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Еще по игре с «Хетафе», в которой подопечные Эрнесто Вальверде допустили несколько выходов один на один и не пропустили лишь из-за ужасной игры форвардов соперника, казалось, что из «блауграны» ушла вся жизнь.

Они одержали тогда победу, скорее, по инерции (2:0), лишь потому, что настолько слабого оппонента звезды уровня «Барселоны» могут обыгрывать вполноги. Уже в следующем матче — против «Эйбара» — ситуация стала хуже: каталонцы добились только ничьей (2:2).

И в финале Кубка Испании подопечные Эрнесто Вальверде не заиграли лучше, а вот соперник у них теперь был совсем другой — предельно заряженная «Валенсия», которая не выигрывала титулов 11 лет, но с приходом Марселино Тораля на тренерский пост существенно наладила игру, пробилась в Лигу чемпионов и была очень голодна до побед.

Разница в настрое команд проявилась уже в самом начале встречи, когда нападающий «летучих мышей» Родриго с легкостью обыграл голкипера каталонцев Яспера Силессена и уже вносил мяч в ворота, но Жерар Пике чудом успел вынести его с «ленточки».

Однако долго такое везение продолжаться не могло, и вскоре «Барселона» пропустила два мяча при полном попустительстве защитников.

В первом случае латераль валенсийцев Хосе Гайя без малейшего сопротивления получил передачу на левом фланге и спокойно отпасовал в центр — на форварда Кевина Гамейро. Тот принял мяч и, убрав на замахе Жорди Альбу, вогнал снаряд в сетку ворот.

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Второй гол пришел примерно спустя десять минут после первого, и тоже получился несколько издевательским. Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер на правом фланге без шансов обогнал все того же Альбу и навесил в центр вратарской на Родриго. Тому никто не мешал подставить голову под мяч — и счет уже 2:0 в пользу «летучих мышей».

В составе «Барселоны» отличился парой великолепных моментов Лионель Месси, который красиво разыграл «стеночку» с Малкомом и с левой ноги пробил в дальний угол — штанга. На ударную позицию иногда выскакивал даже высокорослый Пике, но это не особенно помогало.

Сократить отставание в счете каталонцы сумели лишь в середине второго тайма — забил Месси, удачно подкарауливший отскок мяча после удара Клемана Лангле головой.

Это позволило аргентинцу установить новый рекорд Кубка Испании — больше никому не удавалось отличиться в шести финалах этого турнира.

Однако достижение Месси не спасло «Барселону» — валенсийцы вгрызлись зубами в газон и удержали победный счет (2:1). Стоит признать, что такой исход матча был логичным развитием событий.

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Перед этой встречей многое говорилось о том, что дни Вальверде на посту главного тренера «блауграны» будут сочтены, если он не сможет оформить золотой дубль — то есть завоевать Кубок Испании вместе с Примерой. Таким образом, вполне возможно, что летом боссы каталонского клуба начнут подыскивать команде нового наставника.

Этого же требуют болельщики «блауграны» в соцсетях — хэштег #ValverdeOut теперь пополняется новыми постами чаще, чем когда-либо раньше.

«Пожалуйста, ради блага “Барселоны”, пусть этот сеньор не останется на своем посту», — пишет пользователь, который красноречиво назвал свою страницу ValverdeOut.

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Более развернуто поясняет свое недовольство в твиттере пользователь Хосе Даниэль Монтойя.

«Худший тренер в истории “Барселоны”. С ним на посту нас дважды выбили из Лиги чемпионов, отыгравшись с разгромного счета. “Барселона” играет просто ужасно. Он “убил” Филипе Коутиньо, поставив его крайним нападающим, хотя это полузащитник, не дает толком шансов Малкому, меняет схему 4−3−3 на 4−4−2, а теперь проиграл Кубок Испании».

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Многие винят не только Вальверде, но и президента клуба Жозепа Бартомеу, который, по мнению болельщиков, ничего не предпринимает в катастрофической ситуации.

«Два человека, на которых лежит самая большая вина», — написал пользователь Zona Blaugrana, прикрепив фотографии тренера и президента.

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Некоторые фанаты находят в этой ситуации и повод для шуток. Например, пользователь Saied Samir Esdoudi выложил в своем аккаунте мем с подписью «Руководство “Барселоны” пытается найти причину, чтобы оставить Вальверде» и сопроводил его картинкой глупой мартышки, Пикачу, мышки из мультика «Том и Джерри» и недоумевающей девочки.

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Сам Вальверде после встречи заявил, что ему «нечего сказать» по поводу того, остался ли у него еще кредит доверия со стороны руководства. Также тренер признал, что у его подопечных «не хватило искры», чтобы провести ударную концовку встречи и хотя бы сравнять счет.

«Месяц назад мы праздновали победу в чемпионате Испании и тогда еще сохраняли шансы на требл (победу в Примере, Кубке страны и Лиге чемпионов. — “Газета.Ru”). Но ожидания оказались слишком высокими, и у нас не получилось этого добиться. Всего две недели назад мы считали, что можем взять три титула, однако в решающий момент сошли с дистанции», — сокрушался специалист.

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Президент «Барселоны» Бартомеу отказался винить в произошедшем тренера и слегка развеял тучи над головой Бартомеу.

«Поздравляю “Валенсию” — она действительно заслужила эту победу. Увольнение Вальверде? У него еще есть контракт с клубом. И на мой взгляд, это поражение не является виной тренера. Да и провальным этот сезон не назовешь, мы ведь выиграли чемпионат Испании, что всегда является нашей целью», — приводит слова Бартомеу El Chiringuito TV.

Защитник «Барселоны» Пике тоже вспомнил о победе в Примере и даже образно охарактеризовал последние недели клуба как «горько-сладкие».

«Я считаю, что мы достойно отреагировали на два пропущенных мяча — у нас была возможность сравнять счет. К тому же раньше мы оформили титул чемпионов страны, так что сезон в любом случае можно считать хорошим. Однако последние недели оставили горько-сладкий привкус. Не думаю, что у нас могут быть какие-то оправдания. Мы защищаем цвета “Барселоны” и должны выигрывать во всех турнирах, тем более у “Валенсии”. Будущее Вальверде? Мы не переживаем из-за этого. Решение не за нами, но мы хотим, чтобы он остался», — подытожил защитник.

У противоположной стороны эмоции от концовки сезона явно останутся без какого-либо горького привкуса — еще бы, «Валенсия» завоевала первый титул за 11 лет! К тому же Тораль раньше никогда не обыгрывал «Барселону» в качестве тренера, так что для него эта победа станет дважды особенной.

«Это мой первый трофей, и я очень счастлив, — признался наставник на послематчевой пресс-конференции. — Сейчас я самый счастливый человек в мире. Мы не очень внятно начали этот сезон, однако сплоченность игроков принесла нам в итоге эту победу. Благодарю своих футболистов, клуб и семью. Все они подарили мне шанс взять этот трофей».

Также очень бурно отпраздновал победу своей команды полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев.

К сожалению, ему не удалось принять участие в матче из-за травмы, однако он присутствовал на игре, а затем охотно фотографировался с кубком и поздравлял партнеров в соцсетях.

«Обладатели Кубка! Горжусь этой командой! Она приложила невероятные усилия! Амунт! Всем спасибо за поддержку!» — написал Черышев в инстаграме, выложив фотографию, на которой он целует трофей.

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Также россиянин выложил фотографии с празднования титула на поле. В кадр попала его испанская девушка Кристина Кобе, младший брат Даниил и мать Елена.

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Этот трофей стал для Черышева первым испанским титулом в карьере: ранее он побеждал только в Лиге Европы с «Севильей» и в Лиге чемпионов с «Реалом».

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