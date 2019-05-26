«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки де Лигта

Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» сделал предложение «Аяксу» по трансферу де Лигта и был готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро). Таким образом, английский клуб хотел перебить предложение испанской «Барселоны».

По информации источника, «МЮ» полагает, что де Лигт собирается переходить в испанский клуб, поэтому решил отказаться от борьбы за голландского футболиста.