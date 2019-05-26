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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки де Лигта

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения защитника амстердамского «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» сделал предложение «Аяксу» по трансферу де Лигта и был готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро). Таким образом, английский клуб хотел перебить предложение испанской «Барселоны».

По информации источника, «МЮ» полагает, что де Лигт собирается переходить в испанский клуб, поэтому решил отказаться от борьбы за голландского футболиста.

Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, а «Аякс» стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил лондонскому «Тоттенхэму».

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