«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки де Лигта
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения защитника амстердамского «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения защитника амстердамского «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Юнайтед» сделал предложение «Аяксу» по трансферу де Лигта и был готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро). Таким образом, английский клуб хотел перебить предложение испанской «Барселоны».
По информации источника, «МЮ» полагает, что де Лигт собирается переходить в испанский клуб, поэтому решил отказаться от борьбы за голландского футболиста.
Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, а «Аякс» стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил лондонскому «Тоттенхэму».