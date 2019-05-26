Воспитанник «Тобола» забил в КПЛ через четыре минуты после дебюта и принес победу над «Таразом»

Игра проходила сегодня, 26 мая, и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Тоболу» на 80-й минуте принес полузащитник Артем Шерстов, который появился на поле на 77-й. Для 20-летнего воспитанника костанайцев этот матч был вторым в КПЛ, но в прошлом с «Атырау» (3:0) он вышел на замену на 94-й и отыграл всего минуту.

Для «Тобола» эта победа стала восьмой в КПЛ-2019, а «Тараз» потерпел девятое поражение. Костанайцы с 26 очками идут вторыми, отставая на два балла от лидирующей «Астаны» (играет в эти минуты с «Окжетпесом»), а жамбылцы с девятью очками идут девятыми.