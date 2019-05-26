«Астана» на последних минутах упустила победу над «Окжетпесом»

Игра прошла сегодня, 26 мая, в Кокшетау и завершилась со счетом 1:1.

На 44-й минуте нападающий Роман Муртазаев вывел «Астану» вперед, но на 92-й минуте сербский полузащитник Милан Стоянович спас «Окжетпес» от поражения, огорчив Ненада Эрича в его 37-й день рождения.

При этом на 95-й минуте «Астана» осталась в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Серикжан Мужиков.