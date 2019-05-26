«Астана» на последних минутах упустила победу над «Окжетпесом»
Футболисты «Окжетпеса» сыграли вничью с «Астаной» в матче 12-го тура казахстанской
Футболисты «Окжетпеса» сыграли вничью с «Астаной» в матче 12-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 26 мая, в Кокшетау и завершилась со счетом 1:1.
На 44-й минуте нападающий Роман Муртазаев вывел «Астану» вперед, но на 92-й минуте сербский полузащитник Милан Стоянович спас «Окжетпес» от поражения, огорчив Ненада Эрича в его 37-й день рождения.
При этом на 95-й минуте «Астана» осталась в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Серикжан Мужиков.
С 29 очками «Астана» лидирует в таблице, опережая на три балла «Тобол». При этом столичный клуб провел 14 матчей, а «Тобол» — 12. Восьмое место занимает «Окжетпес», у которого 15 очков.