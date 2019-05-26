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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» на последних минутах упустила победу над «Окжетпесом»

Футболисты «Окжетпеса» сыграли вничью с «Астаной» в матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 26 мая, в Кокшетау и завершилась со счетом 1:1.

На 44-й минуте нападающий Роман Муртазаев вывел «Астану» вперед, но на 92-й минуте сербский полузащитник Милан Стоянович спас «Окжетпес» от поражения, огорчив Ненада Эрича в его 37-й день рождения.

При этом на 95-й минуте «Астана» осталась в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Серикжан Мужиков.

С 29 очками «Астана» лидирует в таблице, опережая на три балла «Тобол». При этом столичный клуб провел 14 матчей, а «Тобол» — 12. Восьмое место занимает «Окжетпес», у которого 15 очков.

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