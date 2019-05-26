«Кайсар» проиграл «Жетысу» и потерял второе место в КПЛ
Футболисты «Жетысу» обыграли «Кайсар» в домашнем матче 12-го тура казахстанской
Футболисты «Жетысу» обыграли «Кайсар» в домашнем матче 12-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 26 мая, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 1:0.
Победу «Жетысу» принес гол защитника сборной Армении Камо Оганесяна, который забил на 52-й минуте.
Для «Жетысу» эта победа стала шестой в КПЛ-2019, а «Кайсар» потерпел третье поражение. С 21 очком талдыкорганцы идут четвертыми, отставая на два балла от «Кайсара», который потерял второе место и опустился на третье.