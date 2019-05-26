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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» проиграл «Жетысу» и потерял второе место в КПЛ

Футболисты «Жетысу» обыграли «Кайсар» в домашнем матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 26 мая, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Жетысу» принес гол защитника сборной Армении Камо Оганесяна, который забил на 52-й минуте.

Для «Жетысу» эта победа стала шестой в КПЛ-2019, а «Кайсар» потерпел третье поражение. С 21 очком талдыкорганцы идут четвертыми, отставая на два балла от «Кайсара», который потерял второе место и опустился на третье.

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