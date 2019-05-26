«Иртыш» победил «Атырау» и поднялся в таблице КПЛ
Футболисты «Иртыша» победили «Атырау» в домашнем матче 12-го тура казахстанской
Футболисты «Иртыша» победили «Атырау» в домашнем матче 12-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 26 мая, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0.
Победу «Иртышу» принес гол защитника Рафката Аслана, Для 25-летнего игрока этот мяч стал первым в КПЛ, где он играет с 2014 года.
Набрав 12 очков, «Иртыш» поднялся на девятое место, а «Аытаур» с девятью баллами занимает 11-ю, предпоследнюю, строчку.