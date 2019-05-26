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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» победил «Атырау» и поднялся в таблице КПЛ

Футболисты «Иртыша» победили «Атырау» в домашнем матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 26 мая, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Иртышу» принес гол защитника Рафката Аслана, Для 25-летнего игрока этот мяч стал первым в КПЛ, где он играет с 2014 года.

Набрав 12 очков, «Иртыш» поднялся на девятое место, а «Аытаур» с девятью баллами занимает 11-ю, предпоследнюю, строчку.

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