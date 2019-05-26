«Иртыш» победил «Атырау» и поднялся в таблице КПЛ

Игра проходила сегодня, 26 мая, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Иртышу» принес гол защитника Рафката Аслана, Для 25-летнего игрока этот мяч стал первым в КПЛ, где он играет с 2014 года.