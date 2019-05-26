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20:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал волевую победу над «Шахтером» и сократил отставание от «Астаны»

Футболисты «Шахтера» проиграли «Кайрату» в номинально домашнем матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 26 мая, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:1.

На 28-й минуте «Шахтер» вышел вперед после гола бельгийского полузащитника Доньета Шкодры, но не удержал победу — «Кайрат» ответил дублем украинского форварда Адеринсолы Эсеолы, забившего на 73-й и 79-й.

С 22 очками «Кайрат» идет четвертым, отставая от «Астаны» на семь баллов. С 17 очками седьмое место занимает «Шахтер».

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