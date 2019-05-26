«Кайрат» одержал волевую победу над «Шахтером» и сократил отставание от «Астаны»

Игра проходила сегодня, 26 мая, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:1.

На 28-й минуте «Шахтер» вышел вперед после гола бельгийского полузащитника Доньета Шкодры, но не удержал победу — «Кайрат» ответил дублем украинского форварда Адеринсолы Эсеолы, забившего на 73-й и 79-й.