«Ордабасы» разгромил «Актобе» и вошел в тройку лидеров КПЛ

Игра 12-го тура проходила сегодня, 26 мая, и завершилась со счетом 0:3.

У «Ордабасы» дублем отметился бразильский полузащитник Жоау Паулу, забивший на седьмой и 18-й минутах, а автором третьего гола стал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.

Для «Ордабасы» эта победа стала шестой в КПЛ, а «Актобе» потерпел девятое поражение. Шымкентцы, набрав 23 очка, поднялись на третье место, опережая «Кайсар» по дополнительным показателям. На последней, 12-й, строчке по-прежнему «Актобе», который начал сезон с «-12», а сейчас имеет «-5» очков.