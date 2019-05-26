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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» разгромил «Актобе» и вошел в тройку лидеров КПЛ

Футболисты «Актобе» разгромно проиграли шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 12-го тура проходила сегодня, 26 мая, и завершилась со счетом 0:3.

У «Ордабасы» дублем отметился бразильский полузащитник Жоау Паулу, забивший на седьмой и 18-й минутах, а автором третьего гола стал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.

Для «Ордабасы» эта победа стала шестой в КПЛ, а «Актобе» потерпел девятое поражение. Шымкентцы, набрав 23 очка, поднялись на третье место, опережая «Кайсар» по дополнительным показателям. На последней, 12-й, строчке по-прежнему «Актобе», который начал сезон с «-12», а сейчас имеет «-5» очков.

В других матчах 12-го тура КПЛ «Окжетпес» сыграл вничью с «Астаной» — 1:1, «Шахтер» уступил «Кайрату» — 1:2, «Иртыш» победил «Атырау» — 1:0, «Жетысу» обыграл «Кайсар» — 1:0, а «Тараз» проиграл «Тоболу» — 0:1.

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