«Ордабасы» разгромил «Актобе» и вошел в тройку лидеров КПЛ
Футболисты «Актобе» разгромно проиграли шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче казахстанской
Футболисты «Актобе» разгромно проиграли шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче казахстанской
Игра 12-го тура проходила сегодня, 26 мая, и завершилась со счетом 0:3.
У «Ордабасы» дублем отметился бразильский полузащитник Жоау Паулу, забивший на седьмой и 18-й минутах, а автором третьего гола стал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.
Для «Ордабасы» эта победа стала шестой в КПЛ, а «Актобе» потерпел девятое поражение. Шымкентцы, набрав 23 очка, поднялись на третье место, опережая «Кайсар» по дополнительным показателям. На последней, 12-й, строчке
В других матчах 12-го тура КПЛ «Окжетпес» сыграл вничью с «Астаной» — 1:1, «Шахтер» уступил «Кайрату» — 1:2, «Иртыш» победил «Атырау» — 1:0, «Жетысу» обыграл «Кайсар» — 1:0, а «Тараз» проиграл «Тоболу» — 0:1.