Футболисты «Шахтера» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси

Решающий кубковый поединок, проходивший в Витебске, получился очень напряженным. В первом тайме обе команды много атаковали, но лишь незадолго до перерыва счет был открыт. Получив пас в штрафной площади хозяев, австрийский легионер «Шахтера» Дарко Бодул эффектно обыграл защитников и отправил мяч в сетку. Во второй половине встречи витебчане владели инициативой, но их атакам не хватало остроты и точного завершающего удара. А на 80-й минуте встречи гости получили право на штрафной удар и сербский защитник Никола Антич забил второй гол, сняв все вопросы о победителе финала.