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20:54 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси, обыграв в финале «Витебск» со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Решающий кубковый поединок, проходивший в Витебске, получился очень напряженным. В первом тайме обе команды много атаковали, но лишь незадолго до перерыва счет был открыт. Получив пас в штрафной площади хозяев, австрийский легионер «Шахтера» Дарко Бодул эффектно обыграл защитников и отправил мяч в сетку. Во второй половине встречи витебчане владели инициативой, но их атакам не хватало остроты и точного завершающего удара. А на 80-й минуте встречи гости получили право на штрафной удар и сербский защитник Никола Антич забил второй гол, сняв все вопросы о победителе финала.

Футболисты «Шахтера» в третий раз в истории завоевали Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках.

Также по 3 раза Кубок завоевывали футболисты минского «Динамо», борисовского БАТЭ, бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо». Дважды трофеем владели мозырская «Славия», «Гомель», минский «МТЗ-РИПО» и новополоцкий «Нафтан». По разу — гродненский «Неман», минское «Динамо-93», витебский «Локомотив-96», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и ФК «Минск».

В прошлом сезоне свой третий кубковый трофей завоевали брестские динамовцы, победившие в финальном поединке БАТЭ со счетом 3:2.

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