Футболисты «Шахтера» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси

Решающий кубковый поединок, проходивший в Витебске, получился очень напряженным. В первом тайме обе команды много атаковали, но лишь незадолго до перерыва счет был открыт. Получив пас в штрафной площади хозяев, австрийский легионер «Шахтера» Дарко Бодул эффектно обыграл защитников и отправил мяч в сетку. Во второй половине встречи витебчане владели инициативой, но их атакам не хватало остроты и точного завершающего удара. А на 80-й минуте встречи гости получили право на штрафной удар и сербский защитник Никола Антич забил второй гол, сняв все вопросы о победителе финала.
Футболисты «Шахтера» в третий раз в истории завоевали Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках.
Также по 3 раза Кубок завоевывали футболисты минского «Динамо», борисовского БАТЭ, бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо». Дважды трофеем владели мозырская «Славия», «Гомель», минский «МТЗ-РИПО» и новополоцкий «Нафтан». По разу — гродненский «Неман», минское «Динамо-93», витебский «Локомотив-96», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и ФК «Минск».
В прошлом сезоне свой третий кубковый трофей завоевали брестские динамовцы, победившие в финальном поединке БАТЭ со счетом 3:2.