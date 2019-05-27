Неймар и Мбаппе не собираются уходить из ПСЖ

По информации журналистов французского телеканала Telefoot, ни бразилец, ни француз не собираются покидать «ПСЖ». Неймар хочет остаться в «ПСЖ», чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов, это его главная цель.

Что касается Мбаппе, 20-летний игрок хочет, чтобы «ПСЖ» усилился этим летом и подтвердил свои намерения. Он уверен, что в клубе поняли его месседж относительно желания иметь больше влияния в клубе.