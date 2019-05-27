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11:41 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар и Мбаппе не собираются уходить из ПСЖ

Стали известны планы нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара на это лето.

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14
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По информации журналистов французского телеканала Telefoot, ни бразилец, ни француз не собираются покидать «ПСЖ». Неймар хочет остаться в «ПСЖ», чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов, это его главная цель.

Что касается Мбаппе, 20-летний игрок хочет, чтобы «ПСЖ» усилился этим летом и подтвердил свои намерения. Он уверен, что в клубе поняли его месседж относительно желания иметь больше влияния в клубе.

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