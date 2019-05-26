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21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» закончил сезон в чемпионате Италии поражением от «Сампдории»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» проиграли на выезде генуэзской «Сампдории» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Генуе в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Грегуар Дефрель (84-я минута) и Джанлука Капрари (90).

«Ювентус», досрочно оформивший себе чемпионский титул по итогам сезона, завершил чемпионат серией из 5 матчей без побед (2 поражения, 3 ничьи) и набрал по итогам турнира 90 очков.

«Сампдория» на финише сезона прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию (3 поражения, 2 ничьи) и, набрав 53 очка, завершила чемпионат на девятой строчке в серии А.

Сампдория
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 3826.05.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко ДжампаолоМассимилиано Аллегри
Голы
Грегуар Дефрель(Маноло Габбьядини)84′
Джанлука Капрари90+1′
Составы команд
33Кабрал Рафаэл
21Карло Пинсольо
7Якопо Сала
2Маттиа Де Шильо
15Омар Колли
4Мартин Касерес
24Бартош Берешиньски
24Даниэле Ругани
52′
25Алекс Феррари
30Родриго Бентанкур
10Деннис Прат
10Пауло Дибала
16Кароль Линетти
16Хуан Куадрадо
92Грегуар Дефрель
18Мойзе Кин
8Эдгар Баррето
70′
3Джорджо Кьеллини
65′
4Роналду Виейра
19Леонардо Бонуччи
11Гастон Рамирес
58′
23Эмре Джан
58′
17Джанлука Капрари
34Маноло Портанова
90+3′
27Фабио Квальярелла
78′
35Матеус I Перейра
75′
23Маноло Габбьядини
41Ханс Николусси Кавилья
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
6Фолы13
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЛуиджи Наска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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