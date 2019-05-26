«Ювентус» закончил сезон в чемпионате Италии поражением от «Сампдории»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» проиграли на выезде генуэзской «Сампдории» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» проиграли на выезде генуэзской «Сампдории» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Генуе в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Грегуар Дефрель (84-я минута) и Джанлука Капрари (90).
«Ювентус», досрочно оформивший себе чемпионский титул по итогам сезона, завершил чемпионат серией из 5 матчей без побед (2 поражения, 3 ничьи) и набрал по итогам турнира 90 очков.
«Сампдория» на финише сезона прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию (3 поражения, 2 ничьи) и, набрав 53 очка, завершила чемпионат на девятой строчке в серии А.
|Марко Джампаоло
|Массимилиано Аллегри
|Грегуар Дефрель(Маноло Габбьядини)
|84′
|Джанлука Капрари
|90+1′
|33
|Кабрал Рафаэл
|21
|Карло Пинсольо
|7
|Якопо Сала
|2
|Маттиа Де Шильо
|15
|Омар Колли
|4
|Мартин Касерес
|24
|Бартош Берешиньски
|24
|Даниэле Ругани
52′
|25
|Алекс Феррари
|30
|Родриго Бентанкур
|10
|Деннис Прат
|10
|Пауло Дибала
|16
|Кароль Линетти
|16
|Хуан Куадрадо
|92
|Грегуар Дефрель
|18
|Мойзе Кин
|8
|Эдгар Баррето
70′
|3
|Джорджо Кьеллини
65′
|4
|Роналду Виейра
|19
|Леонардо Бонуччи
|11
|Гастон Рамирес
58′
|23
|Эмре Джан
58′
|17
|Джанлука Капрари
|34
|Маноло Портанова
90+3′
|27
|Фабио Квальярелла
78′
|35
|Матеус I Перейра
75′
|23
|Маноло Габбьядини
|41
|Ханс Николусси Кавилья
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|6
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Луиджи Наска(Италия)