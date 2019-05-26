«Ювентус» закончил сезон в чемпионате Италии поражением от «Сампдории»

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Встреча, прошедшая в Генуе в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Грегуар Дефрель (84-я минута) и Джанлука Капрари (90).

«Ювентус», досрочно оформивший себе чемпионский титул по итогам сезона, завершил чемпионат серией из 5 матчей без побед (2 поражения, 3 ничьи) и набрал по итогам турнира 90 очков.