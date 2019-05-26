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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан провёл встречу с Рамосом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично встретился с капитаном своей команды Серхио Рамосом, который ранее заявил о готовности сменить клубную прописку.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний защитник объяснил наставнику «сливочных» сложившуюся ситуацию, рассказал о своих проблемах и опасениях. В ответ французский специалист со своей стороны пообещал поспособствовать тому, чтобы футболист продолжил выступления на «Сантьяго Бернабеу».

Будущее Рамоса определится, когда он вернётся из отпуска и встретится с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом для обсуждения ситуации. В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Реал» 42 матча. На его счету 11 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

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