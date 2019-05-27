Мячом в окно Европы: россияне пытаются покорить Старый Свет

В нынешнем году российским футбольным болельщикам было особенно интересно наблюдать за иностранными чемпионатами, ведь количество отечественных представителей в них значительно выросло. Мало для кого из наших спортсменов этот сезон можно назвать триумфальным, но некоторым всё же удалось громко заявить о себе и даже завоевать престижные трофеи.

Александр Головин, «Монако» (3 гола, 3 результативные передачи в 30 матчах Лиги 1)

Текущий сезон стал переходным для «Монако». В межсезонье клуб покинули практически все лидеры, а новички долго не могли найти взаимодействие. Поэтому команду сильно штормило, она постоянно шла в нижней части чемпионата Франции. Лишь в предпоследнем туре монегаски сумели обезопасить себя от прямого вылета из Лиги 1, обыграв одного из конкурентов в борьбе за выживание — «Амьен» (2:0). Александр Головин записал на свой счет гол и результативную передачу. В прошедшие же выходные красно-белые уступили «Ницце» в заключительной игре сезона, но остались в элите французского футбола из-за осечек конкурентов.

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— Сезон получился довольно средний для Головина, — заявил «Известиям» известный французский футболист и тренер Роллан Курбис. — Но это вполне логично для дебюта россиянина в Европе. Особенно учитывая, что для «Монако» нынешний год складывался нелегко. Головин хороший и талантливый футболист, перед которым открываются большие перспективы. Думаю, следующий сезон сложится для него лучше и он сумеет в полной мере раскрыть свой потенциал.

Денис Черышев, «Валенсия» (2 гола, 2 передачи в 27 матчах Ла Лиги)

Для полузащитника сборной России клубный сезон закончился досрочно. В конце апреля Черышев получил травму и выбыл из строя, но в целом его выступление можно назвать успешным. Он помог «Валенсии» финишировать в четверке сильнейших (прямая путевка в Лигу чемпионов) и дойти до полуфинала Лиги Европы. А в минувшие выходные команда Черышева еще и обыграла «Барселону» (2:1) в финале Кубка Короля. Наш футболист, естественно, не принимал участие в матче, но лично приехал поддержать партнеров. На данный момент 28-летний полузащитник принадлежит «Вильярреалу», но не исключено, что «летучие мыши» его выкупят.

— Денис Черышев нормально выступает за «Валенсию», — отметил «Известиям» известный агент Дмитрий Селюк. — Однако сейчас он травмирован и не может помочь команде. В момент, когда надо принимать решение о будущем футболиста, тот факт, что он травмирован, может сказаться нелучшим образом на его карьере.

Федор Кудряшов, «Истанбул» (1 гол в 8 матчах), Роман Нойштедтер, «Фенербахче» (1 гол в 21 матче) в чемпионате Турции

В Турции выступают сразу два игрока сборной России. Роман Нойштедтер точно не запишет сезон себе в актив. Его «Фенербахче» долгое время шел в хвосте турнирной таблицы, а сам россиянин во второй части сезона потерял место в основе. Его контракт с клубом заканчивается летом. Вероятно, тогда Нойштедтер и покинет стан «канареек».

— Роману точно нужно менять команду, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Сергей Балахнин. — Этот этап в его карьере был далеко не самый удачный. Он потерял место в клубе, затем перестал играть и в сборной. Думаю, летом он переедет в чемпионат Германии. В этой стране привычная для него обстановка, ведь он провел в ней большую часть жизни.

Кудряшов также вряд ли будет доволен концовкой сезона. Когда он перешел в «Истанбул», команда была лидером чемпионата, а Федор забил в дебютном матче. Однако потом российский защитник присел на скамейку запасных, его клуб пропустил вперед себя «Галатасарай» и упустил верное чемпионство.

— Кудряшов не всегда выходил на поле, но когда Федор играл, он был хорош, — рассказал «Известиям» бывший форвард сборной Турции Хасан Кабзе. — У него всё еще идет адаптация в новом чемпионате. Уверен, что в следующем сезоне он будет выглядеть лучше.

Леонид Слуцкий, Вячеслав Караваев (1 гол, 8 результативных передач в 36 матчах чемпионата Голландии), «Витесс»

Клуб из Арнема по итогам чемпионата финишировал пятым, что на одну строчку выше, чем в прошлом сезоне. Теперь команда Леонида Слуцкого борется за путевку в Лигу Европы. В чемпионате Голландии разыгрывают одно из мест в еврокубках между командами, занявшими с четвертого по седьмое место по системе плей-офф. В полуфинале «Витесс» оказался сильнее «Гронингена» (1:2; 3:1). Затем в первом финальном матче сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1). Ответная встреча состоится 28 мая.

— Хочется пожелать удачи «Витессу» Слуцкого в ответном матче плей-офф. Очень доволен тем, как российский специалист адаптируется в Европе. Он показал очень неплохой результат для такого непростого турнира, как чемпионат Голландии, — отметил «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Надеюсь, он разовьет этот успех и, возможно, когда-нибудь мы увидим его в одном из клубов-грандов мирового футбола. Уверен, что его пример должен стать хорошей мотивацией для остальных наших специалистов. Нужно только учить иностранный язык. Многим нашим молодым тренерам нужно совершенствовать свой английский и пробовать свои силы в Европе.

Если же говорить о российском защитнике «Витесса» Вячеславе Караваеве, то он провел очень стабильный сезон. Он пропустил лишь один матч из 34 туров чемпионата из-за небольшого повреждения. Вероятно, летом он пойдет на повышение в более статусный клуб.

Николай Комличенко, «Млада-Болеслав» (28 голов в 31 матче чемпионата Чехии)

Одним из главных открытий заканчивающегося сезона стал форвард Николай Комличенко. 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Уже сейчас появляется немало новостей о заинтересованности в нем со стороны российских и европейских клубов. А на прошлой неделе стало известно, что воспитанник «Краснодара» впервые примет участие в сборе национальной команды.

— Комличенко — отличный бомбардир, так много в Чехии давно никто не забивал, — признался «Известиям» известный тренер Властимил Петржела. — Он крупный парень и отлично пользуется своими физическими данными: хорошо играет головой, борется. Но, честно говоря, в последнее время мне не очень нравится, как играет Николай. Бывает, его просто не видно на поле, он постоянно ждет мяча в чужой штрафной. Не знаю, с чем это связано, может быть, со звездной болезнью.

Иван Злобин, «Бенфика» (22 матча за молодежный состав в чемпионате Португалии)

В этом сезоне молодого российского голкипера, который долгое время выступал за вторую команду «Бенфики», стали подпускать к основе. Злобин стал попадать в заявку и регулярно тренироваться с главной командой «орлов». По итогам текущего сезона его клуб стал победителем чемпионата Португалии. Иван отпраздновал триумф лиссабонского клуба, забравшись на ворота с кубком в руках после последнего матча.

— То, что даже запасной футболист так бурно отмечал чемпионство, говорит о том, что в команде все желали и верили в успех, — сказал «Известиям» владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Думаю, что уже в следующем сезоне Злобин получит игровое время в первой команде. Скорее всего, летом «Бенфика» продаст одного из своих вратарей и Иван займет как минимум место второго номера. А дальше уже всё будет зависеть от него самого.