Мячом в окно Европы: россияне пытаются покорить Старый Свет
Черышев взял Кубок Короля, Головин спас «Монако» от вылета, а Злобин выиграл чемпионат Португалии.
Черышев взял Кубок Короля, Головин спас «Монако» от вылета, а Злобин выиграл чемпионат Португалии.
В нынешнем году российским футбольным болельщикам было особенно интересно наблюдать за иностранными чемпионатами, ведь количество отечественных представителей в них значительно выросло. Мало для кого из наших спортсменов этот сезон можно назвать триумфальным, но некоторым всё же удалось громко заявить о себе и даже завоевать престижные трофеи.
Текущий сезон стал переходным для «Монако». В межсезонье клуб покинули практически все лидеры, а новички долго не могли найти взаимодействие. Поэтому команду сильно штормило, она постоянно шла в нижней части чемпионата Франции. Лишь в предпоследнем туре монегаски сумели обезопасить себя от прямого вылета из Лиги 1, обыграв одного из конкурентов в борьбе за выживание — «Амьен» (2:0). Александр Головин записал на свой счет гол и результативную передачу. В прошедшие же выходные
— Сезон получился довольно средний для Головина, — заявил «Известиям» известный французский футболист и тренер Роллан Курбис. — Но это вполне логично для дебюта россиянина в Европе. Особенно учитывая, что для «Монако» нынешний год складывался нелегко. Головин хороший и талантливый футболист, перед которым открываются большие перспективы. Думаю, следующий сезон сложится для него лучше и он сумеет в полной мере раскрыть свой потенциал.
Для полузащитника сборной России клубный сезон закончился досрочно. В конце апреля Черышев получил травму и выбыл из строя, но в целом его выступление можно назвать успешным. Он помог «Валенсии» финишировать в четверке сильнейших (прямая путевка в Лигу чемпионов) и дойти до полуфинала Лиги Европы. А в минувшие выходные команда Черышева еще и обыграла «Барселону» (2:1) в финале Кубка Короля. Наш футболист, естественно, не принимал участие в матче, но лично приехал поддержать партнеров. На данный момент 28-летний полузащитник принадлежит «Вильярреалу», но не исключено, что «летучие мыши» его выкупят.
— Денис Черышев нормально выступает за «Валенсию», — отметил «Известиям» известный агент Дмитрий Селюк. — Однако сейчас он травмирован и не может помочь команде. В момент, когда надо принимать решение о будущем футболиста, тот факт, что он травмирован, может сказаться нелучшим образом на его карьере.
В Турции выступают сразу два игрока сборной России. Роман Нойштедтер точно не запишет сезон себе в актив. Его «Фенербахче» долгое время шел в хвосте турнирной таблицы, а сам россиянин во второй части сезона потерял место в основе. Его контракт с клубом заканчивается летом. Вероятно, тогда Нойштедтер и покинет стан «канареек».
— Роману точно нужно менять команду, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Сергей Балахнин. — Этот этап в его карьере был далеко не самый удачный. Он потерял место в клубе, затем перестал играть и в сборной. Думаю, летом он переедет в чемпионат Германии. В этой стране привычная для него обстановка, ведь он провел в ней большую часть жизни.
Кудряшов также вряд ли будет доволен концовкой сезона. Когда он перешел в «Истанбул», команда была лидером чемпионата, а Федор забил в дебютном матче. Однако потом российский защитник присел на скамейку запасных, его клуб пропустил вперед себя «Галатасарай» и упустил верное чемпионство.
— Кудряшов не всегда выходил на поле, но когда Федор играл, он был хорош, — рассказал «Известиям» бывший форвард сборной Турции Хасан Кабзе. — У него всё еще идет адаптация в новом чемпионате. Уверен, что в следующем сезоне он будет выглядеть лучше.
Клуб из Арнема по итогам чемпионата финишировал пятым, что на одну строчку выше, чем в прошлом сезоне. Теперь команда Леонида Слуцкого борется за путевку в Лигу Европы. В чемпионате Голландии разыгрывают одно из мест в еврокубках между командами, занявшими с четвертого по седьмое место по системе
— Хочется пожелать удачи «Витессу» Слуцкого в ответном матче
Если же говорить о российском защитнике «Витесса» Вячеславе Караваеве, то он провел очень стабильный сезон. Он пропустил лишь один матч из 34 туров чемпионата
Одним из главных открытий заканчивающегося сезона стал форвард Николай Комличенко. 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Уже сейчас появляется немало новостей о заинтересованности в нем со стороны российских и европейских клубов. А на прошлой неделе стало известно, что воспитанник «Краснодара» впервые примет участие в сборе национальной команды.
— Комличенко — отличный бомбардир, так много в Чехии давно никто не забивал, — признался «Известиям» известный тренер Властимил Петржела. — Он крупный парень и отлично пользуется своими физическими данными: хорошо играет головой, борется. Но, честно говоря, в последнее время мне не очень нравится, как играет Николай. Бывает, его просто не видно на поле, он постоянно ждет мяча в чужой штрафной. Не знаю, с чем это связано, может быть, со звездной болезнью.
В этом сезоне молодого российского голкипера, который долгое время выступал за вторую команду «Бенфики», стали подпускать к основе. Злобин стал попадать в заявку и регулярно тренироваться с главной командой «орлов». По итогам текущего сезона его клуб стал победителем чемпионата Португалии. Иван отпраздновал триумф лиссабонского клуба, забравшись на ворота с кубком в руках после последнего матча.
— То, что даже запасной футболист так бурно отмечал чемпионство, говорит о том, что в команде все желали и верили в успех, — сказал «Известиям» владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Думаю, что уже в следующем сезоне Злобин получит игровое время в первой команде. Скорее всего, летом «Бенфика» продаст одного из своих вратарей и Иван займет как минимум место второго номера. А дальше уже всё будет зависеть от него самого.
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