Стабильность — признак мастерства. «Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Источник: AFP 2019

При этом туринцы и их болельщики считают, что в их активе 37 титулов, двух из которых, завоеванных в сезонах-2004/05 и 2005/06, клуб был лишен из-за коррупционного скандала.

«Ювентус» на протяжении всего сезона потерпел всего четыре поражения и шесть раз сыграл вничью, набрав в итоге 90 очков. Туринцы гарантировали себе чемпионство 21 апреля после победы над «Фиорентиной» (2:1) в домашнем матче 33-го тура, тем самым победив в Серии А в восьмой раз подряд.

Еще перед началом сезона «Ювентус» одержал важную победу: в туринский клуб из мадридского «Реала» за €100 млн перешел Криштиану Роналду. Португальский нападающий провел за «Ювентус» 31 матч и забил 21 мяч. По итогам сезона он был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Роналду — первый футболист в истории, который стал победителем чемпионатов Англии, Испании и Италии: он трижды становился чемпионом Английской премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед», дважды — победителем Примеры в составе «Реала».

Однако первым в списке бомбардиров Серии А Роналду стать не удалось, в этом споре он уступил Фабио Квальярелле из «Сампдории». 36-летний форвард генуэзцев стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезона-2018/19, забив 26 мячей в 37 матчах. На второй строчке колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата (23 гола в 37 матчах), тройку лучших замкнул польский форвард Кшиштоф Пёнтек, который первую часть сезона провел в «Дженоа», а зимой перебрался в «Милан» (22; 37).

Прощание с капитаном

14 мая легенда «Ромы» Даниеле Де Росси объявил, что покидает команду. Он выступал в римском клубе на протяжении всей своей профессиональной карьеры, начиная с 2002 года. Полузащитник провел за «Рому» 459 матчей и забил 43 мяча. Матч 38-го тура стал для Де Росси прощальным: он отыграл 82 минуты и после замены передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.

По окончании матча 35-летний футболист совершил круг почета по стадиону вместе со своей семьей. Болельщики «Ромы» подготовили баннеры и сотни флагов в честь полузащитника, а игроки «Ромы» надели футболки с номером и фамилией Де Росси. На официальном сайте команды появилось трогательное письмо, в котором Де Росси поблагодарил клуб и болельщиков. Отдельное внимание он уделил Франческо Тотти, от которого ему перешла капитанская повязка.

По окончании нынешнего сезона завершает спортивную карьеру защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи. 37-летний футболист является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Также он выигрывал чемпионат Германии, выступая за «Вольфсбург», семь раз становился чемпионом Италии в «Ювентусе».

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Доходы и посещаемость

В сезоне-2018/19 суммарные доходы чемпионата Италии составили €2,28 млрд. По сравнению с прошлым сезоном, эти показатели выросли на €150 млн. При этом за последние 10 лет эти доходы выросли на 65%, в сезоне-2008/09 они составляли €1,49 млрд.

Несмотря на положительную динамику, итальянскому чемпионату тяжело конкурировать с показателями других стран из пятерки ведущих чемпионатов Европы. Итальянцы обгоняют лишь французский чемпионат, где суммарные доходы за минувший сезон составили €1,88 млрд. Особенно сложно противостоять Английской премьер-лиге, там за 10 лет доходы выросли с €2,32 млрд до €5,65 млрд (на 243%).

Количество зрителей на итальянских стадионах по сравнению с прошлым годом почти не изменилось. Средняя посещаемость минувшего сезона составила 24 931 зрителей, всего же матчи чемпионата Италии посетили 9 199 649 человек.

В сезоне-2017/18 на стадионы пришли 9 351 260 человек, а средняя посещаемость составила 24 738 зрителей.

Стабильность в посещаемости сохраняется уже на протяжении 10 лет. В сезоне-2008/09 она была лучше, но не на много: в среднем на матч приходили 25 324 зрителей, а всего за сезон футбол посетили 9 395 420 человек.

Еврокубки

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов от Италии сыграют «Ювентус», «Наполи», «Аталанта» и «Интер»: клубы заняли в турнирной таблице места с первого по четвертое. В Лиге Европы выступят финишировавший пятым «Милан», ставшая шестой «Рома» и обладатель Кубка Италии «Лацио».

В минувшем сезоне итальянские клубы не добились успехов в еврокубках. «Интер» и «Наполи» не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов, «Рома» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту». Лучший результат среди команд из этой страны показал «Ювентус», который дошел до четвертьфинала, где по сумме двух встреч уступил голландскому «Аяксу». В Лиге Европы «Лацио» дошел до 1/16 финала, а «Милан» не вышел из группы.