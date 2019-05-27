Тренером «Интера» станет Конте с зарплатой в €12 млн
Главным тренером миланского «Интера» станет Антонио Конте.
Главным тренером миланского «Интера» станет Антонио Конте.
Как сообщает в твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо, 49-летний специалист посетит финал Лиги чемпионов в компании директоров итальянского клуба Пьеро Аузилио и Джузеппе Маротты.
Завершающий матч пройдет 1 июня между двумя английскими клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Ожидается, что контракт итальянского тренера будет рассчитан на срок до 2022 года. Годовая зарплата Конте составит €12 млн.
Наставник известен сотрудничеством с туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси».
Конте уволили из английского клуба летом 2018 года.
В настоящее время пост главного тренера «Интера» занимает Лучано Спаллетти.