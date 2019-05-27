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12:58 (мск), источник: Газета.Ру

Тренером «Интера» станет Конте с зарплатой в €12 млн

Главным тренером миланского «Интера» станет Антонио Конте.

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Источник: AP 2019

Как сообщает в твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо, 49-летний специалист посетит финал Лиги чемпионов в компании директоров итальянского клуба Пьеро Аузилио и Джузеппе Маротты.

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Завершающий матч пройдет 1 июня между двумя английскими клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Ожидается, что контракт итальянского тренера будет рассчитан на срок до 2022 года. Годовая зарплата Конте составит €12 млн.

Наставник известен сотрудничеством с туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси».

Конте уволили из английского клуба летом 2018 года.

В настоящее время пост главного тренера «Интера» занимает Лучано Спаллетти.

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