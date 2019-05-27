Очередная промашка чемпиона и волевая победа «Кайрата». Обзор 12-го тура КПЛ

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«Астана» в очередной раз огорчила своих болельщиков, упустив победу в компенсированное время в выездном матче с «Окжетпесом» (1:1). Только в последних двух играх северяне недосчитались пяти очков, что свидетельствует об их игровом кризисе. Чемпиона не красят подобные осечки с середняками. Тем не менее отдадим должное синегорцам, проявившим несгибаемый характер. После этой встречи кокшетаусцы закрепились на восьмой позиции, тогда как столичный клуб сохранил за собой первую строчку, но при этом потенциальным лидером чемпионата является другой клуб.

Речь о «Тоболе», выигравший в минувшем туре на выезде у «Тараза» (1:0). Решающий удар на 80-й минуте нанес воспитанник клуба Артем Шерстов. Победа позволила костанайцам вернуться на второе место и сократить отставание от первого на три пункта, плюс в запасе имеют на две игры больше. В свою очередь таразцы опустились с девятой строчки на десятую.

«Кайрат» одержал вторую победу подряд, на этот раз над «Шахтером» (2:1). Правда, гостевой матч для алматинцев складывался не лучшим образом, так как после красивого удара Доньета Шкодры на 28-й минуте оказались в роли отыгрывающейся стороны. Однако после перерыва южане не только забили ответный мяч, но и дожали соперника — дубль оформил Адеринсола Эсеола. Надо сказать, что с возвращением в строй Бауыржана Исламхана «Кайрат» ожил. И есть предпосылки, что команда, занимающая пока пятое место, скоро вернется в тройку, от которой отстает всего на один балл. Между тем у «горняков» прервалась беспроигрышная серия из четырех матчей, в таблице они остались на седьмой ступеньке.

«Ордабасы» выиграл «всухую» третью игру кряду, и сделал это на выезде против «Актобе» (3:0). Снова себя проявили легионеры — дубль в активе Жоао Пауло, также отличился Абдулаи Диакате. По итогам тура шымкентцы с четвертого места поднялись на третье, тем самым доведя свою беспроигрышную серию до семи матчей. При этом Кахаберу Цхададзе можно перевести дух, ведь ранее над ним сгустились тучи вследствие нерезультативной игры команды и ничейного синдрома. Актюбинцы же потерпели девятое поражение и, похоже, надолго увязли в подвале таблицы.

Не проигрывавший девять игр «Кайсар» познал горечь поражения в Талдыкоргане (0:1), где «Жетысу» взял свое за счет предельной концентрации. Из-за этой неудачи кызылординцы опустились со второй строчки на четвертую, семиреченцы закрепились на шестой. Впрочем, подопечным Стойчо Младенова не следует горевать. Если возьмут себя в руки, то уже скоро смогут вернуться на призовое место. Хорошие шансы на медали сохраняют и семиреченцы, отстающие от тройки лидеров лишь на два балла.

В поединке аутсайдеров «Иртыш» оказался сильнее «Атырау» (1:0). Этим самым павлодарцы прервали серию из трех поражений и немного выправили турнирное положение, поднявшись на девятое место. Пока рано говорить о том, что они выкарабкались из психологической ямы, но победа должна придать им не хватавшую прежде уверенность в своих силах. «Нефтяники» — предпоследние в таблице. На данный момент они немного дивидендов извлекли от прихода Олега Дулуба. Посмотрим, что будет дальше.