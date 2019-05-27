Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс посоветовал защитнику Джерому Боатенгу покинуть клуб.
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс посоветовал защитнику Джерому Боатенгу покинуть клуб.
«Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду», — приводит слова функционера Sky Sports.
Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2020/21. Боатенг выступает за мюнхенскую команду с 2011 года. В составе «Баварии» он семь раз становился чемпионом Германии, четыре раза завоевывал Кубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.