Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб

«Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду», — приводит слова функционера Sky Sports.

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2020/21. Боатенг выступает за мюнхенскую команду с 2011 года. В составе «Баварии» он семь раз становился чемпионом Германии, четыре раза завоевывал Кубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.