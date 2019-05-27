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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок «Кайрата» возглавил гонку бомбардиров, или что еще нужно знать о 12-м туре КПЛ-2019

Форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола вышел в лидеры в списке лучших бомбардиров по итогам 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Во встрече с «Шахтером» он довел счет своих голов до восьми. На втором месте с отставанием на один мяч оказался полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло, на третьем с шестью точными ударами расположился представитель «Астаны» Марин Томасов.

— «Астана» не смогла выиграть во втором туре подряд, набрав всего одно очко.

— При этом столичный клуб сохранил статус самого результативного участника чемпионата, в его активе 25 голов. Самая «беззубая» атака у «Атырау», всего семь голов.

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— Самая надежная оборона у «Ордабасы» — четыре пропущенных мяча, самая пропускаемая защита у «Тараза» и «Актобе» — по 25.

— В то же время у «Ордабасы» меньше всего поражений — одно, большего всего их у «Иртыша», «Тараза», «Атырау» и «Актобе» — по девять.

— Также «Ордабасы» является самым компромиссным клубом премьер-лиги — пять ничьих. В этом смысле ни разу мирных исходов не добивались «Иртыш» и «Тараз».

— По итогам тура единоличным лидером по потерянным очкам стал «Тобол», у которого их 26 и на две игры меньше в отличии от «Астаны», идущей на первом месте с отрывом на три балла.

— Самая высокая посещаемость в туре была зафиксирована на матче «Актобе» — «Ордабасы» (7 000 человек), самая низкая — на игре «Шахтер» — «Кайрат» (1 000).

— Что до серий, то прервалась беспроигрышная серия «Кайсара» и «Шахтера» из девяти и четырех матчей соответственно. «Ордабасы» напротив довел беспроигрышную серию до семи игр. «Кайрат» одержал вторую победу подряд, причем с одинаковым счетом 2:1. «Иртыш» прервал серию из трех поражений кряду.

Отметим, что матчи 13-го тура пройдут 31 мая (пятница). В этот день сыграют «Кайсар» — «Иртыш», «Атырау» — «Тараз», «Тобол» — «Шахтер», «Кайрат» — «Актобе», «Ордабасы» — «Окжетпес», «Астана» — «Жетысу».

Руслан Ошуров

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