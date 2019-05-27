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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

Претендент выбил резерв «Кайрата» из тройки лидеров. Итоги восьмого тура первой лиги Казахстана

«Алтай» переиграл «Кайрат-Жастар» в центральном матче восьмого тура первой лиги Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Семее завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, которым довелось забить в каждом из таймов усилиями Даурена Кайкибасова и Алексея Шакина на 14-й и 70-й минутах соответственно. При этом гости имели шанс отыграть один мяч с пенальти, который не смог реализовать вышедший на замену Марлен Айманов.

Как итог, «Алтай» сохранил лидерство в чемпионате, оставшись единственной командой, не потерпевшей поражения. В свою очередь «Кайрат-Жастар» опустился со второй строчки на пятую.

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На второе место вышел «Каспий», который дома победил столичную «Астану М» (3:2). В ходе встречи актаусцы проигрывали 0:1 и 1:2, но в конце концов не только отыгрались, но и вырвали победу. Поражение стало третьим для столичного клуба, расположившегося на седьмом месте.

Другие претенденты на выход в КПЛ также выиграли свои матчи. Так, «Кызыл-Жар СК» в гостях взял верх над «Экибастузом» (3:1) и разместился на шестом месте, сократив отставание от призовой тройки до трех очков, экибастузцы — на предпоследней, 13-й строчке. «Акжайык» на выезде выиграл у «Махтаарала» (2:0), победа позволила уральцам вплотную приблизиться к призовой тройке, от которой их отделяет всего один балл. Между тем «Махтаарал» потерпел пятую неудачу в сезоне, скатившись на 11-ю строчку.

Бронзовый призер предыдущего сезона «Кыран» проиграл второй матч подряд, его обидчиком выступил «Жетысу Б» (1:3). В футболе, конечно, всякое бывает, но с такой нестабильной игрой шымкентской команде будет трудно повторить прошлогодний успех, сейчас они занимают девятую позицию. Семиреченцы — восьмую.

В остальных играх «Шахтер-Булат» ожидаемо победил «Актобе-Жас» (1:0), «Академия Оңтүстік» оказался удачливее «Байконура» (3:2).

Матчи девятого тура пройдут в два дня. 31 мая (пятница) сыграют
«Кайрат-Жастар» — «Академия Оңтүстік», «Кызыл-Жар СК» — «Шахтер-Булат», «Кыран» — «Экибастуз», «Актобе-Жас» — «Махтаарал», «Акжайык» — «Каспий», «Астана М» — «Алтай», а 1 июня встретятся «Байконур» — «Жетысу Б».

Руслан Ошуров  .

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