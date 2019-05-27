«Реал» запретил своему капитану уходить
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос попросил руководство клуба бесплатно отпустить его, однако получил отказ. Об этом сообщает AS со ссылкой на эфир
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос попросил руководство клуба бесплатно отпустить его, однако получил отказ. Об этом сообщает AS со ссылкой на эфир
По информации источника, Рамос озвучил свое желание на встрече с президентом клуба Флорентино Пересом. Футболист получил выгодное предложение из Китая и захотел уйти из «Реала» без компенсации. Перес на эту просьбу ответил отказом.
О желании Рамоса покинуть мадридскую команду сообщалось 24 мая. Отношения капитана и клуба ухудшились после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. В руководстве якобы знают о настроении игрока, однако сам он о своих планах не высказывался. В числе претендентов на испанца тогда назывались «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.