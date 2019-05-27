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19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» запретил своему капитану уходить

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос попросил руководство клуба бесплатно отпустить его, однако получил отказ. Об этом сообщает AS со ссылкой на эфир ТВ-программы El Chiringuito TV.

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Источник: Reuters

По информации источника, Рамос озвучил свое желание на встрече с президентом клуба Флорентино Пересом. Футболист получил выгодное предложение из Китая и захотел уйти из «Реала» без компенсации. Перес на эту просьбу ответил отказом.

О желании Рамоса покинуть мадридскую команду сообщалось 24 мая. Отношения капитана и клуба ухудшились после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. В руководстве якобы знают о настроении игрока, однако сам он о своих планах не высказывался. В числе претендентов на испанца тогда назывались «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

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