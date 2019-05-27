«Реал» запретил своему капитану уходить

Источник: Reuters

По информации источника, Рамос озвучил свое желание на встрече с президентом клуба Флорентино Пересом. Футболист получил выгодное предложение из Китая и захотел уйти из «Реала» без компенсации. Перес на эту просьбу ответил отказом.

О желании Рамоса покинуть мадридскую команду сообщалось 24 мая. Отношения капитана и клуба ухудшились после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. В руководстве якобы знают о настроении игрока, однако сам он о своих планах не высказывался. В числе претендентов на испанца тогда назывались «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.