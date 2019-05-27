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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Челси» не намерен увольнять Сарри

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» не намерено отправлять в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри ближайшим летом, утверждает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Сарри является основным кандидатом на пост главного тренера туринского «Ювентуса». Утверждается, что итальянский специалист провел встречу с руководством «Юве» на прошлой неделе.

Sky Sports сообщает, что агент Сарри обсудит условия возможного расторжения контракта тренера с клубом в ходе переговоров с директором «Челси» Мариной Грановской, которые должны состояться в четверг после финала Лиги Европы.

В материале говорится, что лондонский клуб не планирует производить перестановки на тренерском мостике ближайшим летом.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. Под руководством итальянца столичная команда заняла третье место в чемпионате Англии, дошла до финала Кубка английской лиги. В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом».

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