СМИ: «Челси» не намерен увольнять Сарри

Источник: Reuters

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Сарри является основным кандидатом на пост главного тренера туринского «Ювентуса». Утверждается, что итальянский специалист провел встречу с руководством «Юве» на прошлой неделе.

Sky Sports сообщает, что агент Сарри обсудит условия возможного расторжения контракта тренера с клубом в ходе переговоров с директором «Челси» Мариной Грановской, которые должны состояться в четверг после финала Лиги Европы.

В материале говорится, что лондонский клуб не планирует производить перестановки на тренерском мостике ближайшим летом.