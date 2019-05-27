СМИ: «Челси» не намерен увольнять Сарри
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» не намерено отправлять в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри ближайшим летом, утверждает Sky Sports.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» не намерено отправлять в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри ближайшим летом, утверждает Sky Sports.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Сарри является основным кандидатом на пост главного тренера туринского «Ювентуса». Утверждается, что итальянский специалист провел встречу с руководством «Юве» на прошлой неделе.
Sky Sports сообщает, что агент Сарри обсудит условия возможного расторжения контракта тренера с клубом в ходе переговоров с директором «Челси» Мариной Грановской, которые должны состояться в четверг после финала Лиги Европы.
В материале говорится, что лондонский клуб не планирует производить перестановки на тренерском мостике ближайшим летом.
Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. Под руководством итальянца столичная команда заняла третье место в чемпионате Англии, дошла до финала Кубка английской лиги. В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом».