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19:50 (мск), источник: ТАСС

Силвиньо стал главным тренером французского футбольного клуба «Лион»

ТАСС, 27 мая. Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Силвиньо возглавил французский «Лион». Об этом сообщила в понедельник «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: Reuters

В заявлении также отмечается, что на пост спортивного директора клуба был назначен Жуниньо Пернамбукано, ранее выступавший за «Лион».

Силвиньо в 2016 году вошел в тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии по футболу, завоевавшей впоследствии золото на Играх. До этого специалист работал ассистентом главного тренера в бразильских «Крузейро», «Спорт Ресифи», «Наутико» и «Коринтианс», а также в итальянском «Интере».

В прошедшем сезоне чемпионата Франции «Лион» занял третье место, набрав 72 очка, и вышел в Лигу чемпионов.

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