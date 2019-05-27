Силвиньо стал главным тренером французского футбольного клуба «Лион»

В заявлении также отмечается, что на пост спортивного директора клуба был назначен Жуниньо Пернамбукано, ранее выступавший за «Лион».

Силвиньо в 2016 году вошел в тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии по футболу, завоевавшей впоследствии золото на Играх. До этого специалист работал ассистентом главного тренера в бразильских «Крузейро», «Спорт Ресифи», «Наутико» и «Коринтианс», а также в итальянском «Интере».