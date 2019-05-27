Футболисты «Астон Виллы» вышли в Английскую премьер-лигу

В составе победителей голами отметились Анвар Эль-Гази (44-я минута) и Джон Макгинн (59), у «Дерби Каунти» отличился Мартин Уогхорн (81).
«Астон Вилла» завоевала последнюю путевку в премьер-лигу. Команда заняла пятое место в регулярном чемпионате чемпионшипа, в полуфинале плей-офф за право выйти в элитный дивизион клуб из Бирмингема одолел «Вест Бромвич» (2:1, 1:1). Победителем второго дивизиона стал «Норвич», второе место занял «Шеффилд Юнайтед», обе команды напрямую вышли в Английскую премьер-лигу. «Астон Вилла» за выход в высший дивизион заработает от британского телевидения порядка 180 млн фунтов.
«Астон Вилла» вернулась в Английскую премьер-лигу впервые с сезона-2015/16. Команда является семикратным чемпионом Англии, также на счету «Астон Виллы» семь побед в Кубке Англии. В 1982 году клуб стал победителем Кубка европейских чемпионов.